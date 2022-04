Egy autista fiatal papírhadihajó-kiálllítása nyílik a hadtörténeti múzeumban

Kultúra

Egy autista fiatal papírhadihajó-kiálllítása nyílik meg szombaton a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban, az autizmus világnapján.



Az intézmény közleménye szerint a különleges tárlaton valódi hadihajók papírmaséból készült pontos másolatait lehet megtekinteni.



Nemes András Bence Egy hajóban evezünk című kiállításán 17 darab, 1:100-as méretarányban elkészült makett között csatahajókat, rombolókat, aknaszedő hajót, repülőgéphordozó hajót, valamint a Titanic utasszállító több mint 2,5 méteres részletgazdag makettjét is megtekinthetik az érdeklődők. A kiállított gyűjtemény nagyrészt az Amerikai Egyesült Államok Haditengerészetének hajóiból áll, de külön erre a tárlatra elkészültek a Leitha és Maros monitorok makettjei, így az Osztrák-Magyar Monarchia Haditengerészete is képviselteti magát - fejtették ki.



A 21 éves Nemes András Bence hobbija a makettezés, azon belül is a hadihajók építése - írták.



A szombaton 11 órakor megnyíló tárlatot egy hónapig, május elsejéig lehet majd látogatni - olvasható a Hadtörténeti Intézet és Múzeum közleményében.



Április 2. az autizmus világnapja. Az ENSZ kezdeményezésére 2008 óta tartandó világnap célja, hogy ráirányítsák a figyelmet az autista emberek problémáira, folyamatosan növekvő számára. E napon 2008 óta kék színűre világítanak ki egy-egy ismert épületet az akcióban részt vevő országokban. Magyarországon megközelítőleg 160 ezer ember él autizmus spektrumzavarral.