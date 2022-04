Kultúra

Balaton Sound - Richie Hawtin, Fisher, Monolink is fellép

A szervezők már korábban bejelentették mások mellett Martin Garrix, Dimitri Vegas & Like Mike, Marshmello, Timmy Trumpet vagy Alesso fellépését. 2022.04.01 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Mások mellett Richie Hawtin, Deborah De Luca, Fisher és Monolink is fellép az idei Balaton Sound fesztiválon Zamárdiban június 29-től július 2-ig.



A most bejelentett listán szereplő nevek az underground elektronika képviselői - közölték a szervezők csütörtökön az MTI-vel.



Mint írták, fellép Zamárdiban a digitális zeneszerkesztés innovátora, Richie Hawtin, a nápolyi techno képviseletében Deborah De Luca, az ausztrál dj/producer Fisher és a neves német dj, Sven Väth.



2022-ben visszatér a Balaton Soundra a közönségkedvenc spanyol elrow is. Az El Triángulo de las Rowmudas című műsor a mélytengeri világba fogja elrepíteni a közönséget medúzáival, óriáspolipjaival és a veszedelmes kalózokkal. A show fellépői között lesz mások mellett Pan-Pot, Loco Dice, Meduza, valamint Jamie Jones és Joseph Capriati.



A most bejelentett fellépők közé tartozik még Archie Hamilton, az Analog Balaton, Bastian Bux, Ben Böhmer live, Candyman, Chuck & Perge, Cloonee, a Collective Machine, Danny Tenaglia, De La Swing, Denes Toth, Dj Pola, Episode1, Franky Rizardo, Giolí & Assia, Giorgia Angiuli, Hot X, HVOB, Hernan Cattaneo b2b Nick Warren, Jaffa Surfa & Garay, James Cole, Julian Jeweil, Ilario Alicante, Marc Maya, Mateo & Spirit, Metha, Miss Monique, Monolink, Nastia, Nick Curly, Nusha, Paul Kalkbrenner, Poli, Raul Young, Rizkid, Sabee, Secret Factory, SanFranciscoBeat, Shabaam, Space 92, Svetec, Tini Gessler, Toni Varga, Viviana Casanova.



A szervezők már korábban bejelentették mások mellett Martin Garrix, Dimitri Vegas & Like Mike, Marshmello, Timmy Trumpet vagy Alesso fellépését.