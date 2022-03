Háború

Megváltoztatják a kijevi csirke nevét

A Sainsbury's brit szupermarketlánc átnevezi a 'Chicken Kiev' termékeket 'Chicken Kyiv'-re, hogy tükrözze az ukrán helyesírást, valamint eltávolítja a polcairól a 'Russian Standard' vodkát és az orosz napraforgómagot.



A brit médiának adott nyilatkozatában Nagy-Britannia második legnagyobb szupermarketlánca közölte, hogy "egységesen kiáll Ukrajna népe mellett", és 2 millió fontot (2,64 millió dollár) adományoz az ottani humanitárius válságban érintettek megsegítésére. A Sainsbury's azonban nem korlátozta támogatását az adományozásra, és termékválasztékának felülvizsgálatát is elvégezte.



"Úgy döntöttünk, hogy kivonunk az értékesítésből minden olyan terméket, amely 100%-ban Oroszországból származik. Ez azt jelenti, hogy [péntektől] két terméket - a Russian Standard vodkát és a Karpajszkij fekete napraforgómagot - nem árusítunk többé" - jelentette be a kiskereskedelmi óriás.



"A 'Chicken Kiev' ételt is átnevezzük 'Chicken Kyiv', és az új csomagolás a következő hetekben lesz kapható" - mondta a szóvivő, utalva az ukrán főváros nevének különböző írásmódjaira: oroszul 'Kiev', ukránul pedig 'Kyiv'.



Oroszország Ukrajna elleni katonai támadása számos nyugati országot arra késztetett, hogy kemény szankciókat vezessen be Moszkva ellen, és egyre több vállalat szüntette be oroszországi tevékenységét. Egy másik népszerű szupermarketlánc, a Waitrose a Metro.co.uk-nak elmondta, hogy nem fogja átnevezni a szintén általa forgalmazott Kijevi csirkét.



Az orosz csapatok február 24-én szállták meg Ukrajnát. A támadást elrendelve Vlagyimir Putyin orosz elnök arra hivatkozott, hogy sürgősen szükség van Ukrajna "nácítlanítására" és "demilitarizálására". A Nyugat válaszul egy sor jelentős szankciót vezetett be, amelyek az orosz gazdaság kulcsfontosságú ágazatait célozták meg.