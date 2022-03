Gasztronómia

Bocuse d'Or Europe - Tizennyolc ország indul a budapesti kontinensdöntőn

Oroszország visszalépésével tizennyolc nemzet - köztük Magyarország - csapatai vesznek részt a világ legrangosabb szakácsversenyeként számon tartott Bocuse d'Or európai kontinensdöntőjén, amelyet március 23-24-én rendeznek meg a Hungexpón, a Sirha Budapest szakvásár keretein belül. A kontinensdöntőkből 24 csapat, ezek közül 10 európai induló jut majd a Bocuse d'Or 2023-as világdöntőjébe - mondta el a verseny szerdai budapesti sajtótájékoztatóján a szervező GL Event gasztronómiai rendezvények igazgatója.



Florent Suplisson közölte, az orosz csapat a jelenlegi háborús helyzetben nem tud elindulni, az ukrán csapattal pedig jelenleg is kapcsolatban vannak, indulásukban továbbra is bízva.



Két új nemzetet is köszönhetnek a versenyen, amelyen Lettország és Szlovákia először vesz részt - tette hozzá.



Joseph Viola, a Bocuse d'Or Europe 2022 Nemzetközi szervezőbizottságának alelnöke felidézte, hogy Budapest 2016-ban már megrendezhette a szakácsverseny kontinensdöntőjét. Akkor még egész más képet mutatott mind a magyar gasztronómia, mind a szállodaipar; hatalmas a fejlődés - jegyezte meg.



Mint elmondta, a csapatoknak a szokott módon két ételt kell készíteniük a verseny során.



Az idei tányértéma alapja három kézműves módon termesztett burgonyafajta, a Coronada, az Anuschka és a Madison lesz, a hústál témája pedig a magyar konyha egy másik jellegzetes alapanyaga, az őzhús, konkrétan az őzgerinc és az őzcomb lesz. Ezt a fogást háromféle körettel kell tálalni, az egyiknek tartalmaznia kell tejfölt és túrót is.



Minden csapatnak 5 óra 35 perc áll rendelkezésére a versenyfogások elkészítésére, miközben ügyelniük kell a konyhai tisztaságra és a pazarlás elkerülésére is, hiszen mindezeket - a szabályok pontos betartásával együtt - külön, konyhai zsűri ellenőrzi.



A magyar csapat a sorsolás szerint a második, március 24-i versenynapon indul, harmadikként.



Az idei magyar versenyző, Dalnoki Bence közölte, csapatának tagjaival, Nyikos Patrikkal (commis, azaz segéd), Széll Tamással, a 2016-os kontinensdöntő győztesével (coach) és Szulló Szabinával (elnök) már heti hat napot gyakorolnak, miközben próbálják minél jobban szimulálni a versenykörülményeket.



Mint felidézte, a 2016-ban budapesti döntőn, pályakezdőként másod commis-ként segítette az olasz, valamint az osztrák csapat munkáját, ami meghatározó élményt jelentett számára.



A kontinensdöntő más változást is hozott az életébe, Széll Tamás és Szulló Szabina ugyanis meghívták a Michelin-csillagos Stand étterem csapatába, ahol jelenleg sous-chefként dolgozik - mondta el Dalnoki Bence.



Hamvas Zoltán, a magyar Bocuse d'Or Akadémia elnöke hangsúlyozta: a Bocuse d'Or Europe történetében először Budapest rendezhet másodszor is döntőt, ami hatalmas elismerés.

Mint hozzátette, az előző finálé megrendezése "szárnyakat adott" a magyar gasztronómiának, és azóta külföldi szakmai partnerektől is számos visszajelzést kap arról, hogy 2016 óta milyen sokat fejlődött a magyar vendéglátás.



Könnyid László, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgató-helyettese arra hívta fel a figyelmet, hogy 2016-ban háromezer külföldi vendég szurkolt a Bocuse d'Or Europe budapesti döntőjén.



A rövid távú hatás mellett azonban fontos az is, hogy Magyarország jelen legyen az újrainduló nemzetközi turisztikai piacon, de a Bocuse d'Or abban is segíthet, hogy több magyar fiatal válassza a turisztikát vagy a vendéglátást életpályaként - fűzte hozzá.



Ganzer Gábor, a Hungexpo Budapest vezérigazgatója emlékeztetett arra, hogy az előző versenyrendezés óta, egy 55 milliárd forintos beruházásnak köszönhetően, a kongresszusi és kiállítási központ teljesen megújult.



A Bocuse d'Or kontinensdöntőjét ezúttal is a Sirha Budapest nemzetközi gasztronómiai szakkiállítás keretében rendezik meg, amelyre 18 országból 300 kiállítót várnak idén.



Ganzer Gábor elmondta, hogy a Sirha során más gasztronómiai rendezvényekre is sor kerül, többek között a Sirha Budapest Desszert Versenyre, a Közétkeztetési Szakácsversenyre, az Innovációs Termékversenyre, a Pataki János cukrászati emlékversenyre és a Sirha Coffee Challenge-re.



Idén először mutatkozik be hangsúlyosan a magyar bortermelés is a szakkiállításon - tette hozzá Ondré Péter, az Agrármarketing Centrum (AMC) ügyvezető igazgatója.



Az AMC ugyanis a Sirha Budapesten rendezi meg a Hungarian Wine Summitot, száz nemzetközi borszakember meghívásával.



A delegáció március 20-tól a magyar borrégiókat bemutató, kétnapos túrán vesz részt, majd a nemzetközi kapcsolatépítő rendezvényhez a tágabb szakmai közönség a Sirha Budapesten csatlakozhat.



A szakkiállításon nyolcvan-kilencven magyar borászat kap bemutatkozási lehetőséget sétálókóstoló keretében, emellett tokaji bor- és pezsgőbárral, valamint a fontosabb szőlőfajtákat és borstílusokat bemutató mesterkurzusokkal várják a látogatókat - számolt be Ondré Péter.