Kultúra

Leonard Cohen korábban nem publikált regénye jelenik meg ősszel

A Ballet of Lepers (Leprások balettje) című regény "a mérgező kapcsolatokról szól, és arról, hogy az ember meddig képes elmenni, hogy fenntartsa őket". 2022.02.25 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Leonard Cohen 1956-ban írt, korábban nem publikált regénye jelenik meg ősszel 15 korai novellájával és egy rádiójátékával együtt.



A regényt Münchenben írta Cohen, abban az évben, amikor első verseskötete is megjelent. A Ballet of Lepers (Leprások balettje) című regény "a mérgező kapcsolatokról szól, és arról, hogy az ember meddig képes elmenni, hogy fenntartsa őket" - idézte a kötetről kiadott közleményt a The Guardian című brit napilap.



Ira B. Nadel, Cohen életrajzírója Various Positions című könyvében beszámolt a regényről. Mint írta: a 91 oldalas mű főhőse egy panzióban élő 35 éves eladó, aki magához veszi idős nagyapját. Az erőszakos kitörésekre hajlamos nagyapa hatására a történet mesélője - aki névtelen marad - szintén felfedezi magában, az ébredő erőszakot.



A Kanadában született és 2016-ban Los Angelesben elhunyt Cohen a legjobb regényének tartotta az írást, de nem talált rá kiadót. Nadel szerint a regényben a zsidó történelem és tragédia elevenedik meg, az a téma, amivel Cohen költészetében is foglalkozott. A regényben Cohen saját nagyapjával való kapcsolatának nehézségeit is megfogalmazta, bár nagyapja nem volt olyan erőszakos, mint a könyv szereplője.



A regény 15 novella és egy rádiójáték kíséretében jelenik meg, amelyeket Cohen 1956 és 1961 között írt. A kötetet Cohen kutatója, Alexandra Pleshoyno szerkesztette, és a könyv utószavát is ő írta.



Robert Kory, a Leonard Cohen családi alapítvány kurátora elmondta: Cohen halála előtt kijelentette, hogy élete igazi mesterműve az archívuma, amelyet azért őrzött meg, hogy a rajongók és a kutatók egy nap felfedezhessék. "Örülök, hogy ezzel a könyvvel az olvasói és hallgatói megkezdhetik ezt a tartalmas utazást" - fűzte hozzá.



A regény Nagy-Britanniában október 11-én jelenik meg.