Kultúra

Snoop Dogg megszerezte a kiadót, ahol karrierje indult

Snoop Dogg megvásárolta azt a lemezkiadót, ahol karrierje annak idején elindult. Immár az 50 éves amerikai hiphop sztár a tulajdonosa a Death Row Recordsnak.



"Különösen jelentős pillanat ez számomra. Izgatott vagyok és hálás a lehetőségért, hogy megszerezhettem ezt az ikonikus és kulturálisan meghatározó Death Row Records brandet, amelyben óriási kiaknázatlan lehetőségek vannak" - idézte Snoop Doggot a BBC hírportálja.



A rapper első albuma, a Doggystyle 1993-ban ennél a kiadónál jelent meg. Azon az anyagon olyan nagy slágerek szerepeltek, mint a Gin & Juice, a Doggy Dogg World vagy a Murder Was the Case.



A Death Row Recordsot Dr. Dre, Suge Knight, DOC és Dick Griffey alapította 1992-ben. Snoop Dogg azután szerződött velük, hogy egyik korai mixtape-je felkeltette az NWA egyik alapítója, Dr. Dre figyelmét, aki meghallgatásra hívta, majd szerepeltette saját első albumán, az 1992-es The Chronic-on. Dr. Dre és Snoop Dogg első lemeze óriási üzleti durranás lett a Death Row Records számára.



Snoop Dogg tinédzserként börtönben ült drogbűntettért, ám a Doggystyle, majd az 1996-ban megjelent folytatás, a Doggfather hatalmas fordulatot hozott az életében. A szerződése értelmezése körüli viták, jogdíjak állítólagos visszatartása miatt 1998-ban mégis távozott a kiadótól, amely a következő években, különösen Tupac Shakur halála és Suge Knight bebörtönzése, valamint Dr. Dre távozása után hanyatlásnak indult.



A Death Row Records 2006-ban csődöt jelentett, három évvel később 18 millió dollár ellenében a kétes hírű WIDEawake Entertainment tulajdonába került. De ez is csődbe ment, a későbbi tulajdonosok között volt az Entertainment One, a Hasbro, a One Music, tavaly pedig a Blackstone Group vette meg.