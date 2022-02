Kultúra

Rekordot döntött a forgatási napok száma Párizsban

Rekordot döntött tavaly a forgatási napok száma a francia fővárosban, ami elsősorban a streamingszolgáltatók egyre bővülő sorozatgyártásainak köszönhető. A nagyjátékfilmeket, rövidfilmeket, dokumentumfilmeket, reklámokat és sorozatokat is beleértve 2021-ben hétezer forgatási napot jegyeztek a producerek Párizsban.



A francia fővárosi önkormányzat szerdai tájékoztatása szerint tavaly 110 nagyjátékfilm és 64 sorozat készült Párizs külterein, ami önmagában még nem jelent rekordot.



A rekord a sorozatok forgatási idejének meghosszabbodásával magyarázható, ami sokkal inkább hónapokban, mint hetekben mérhető - mondta Michel Gomez, a párizsi önkormányzat forgatási engedélyeinek kiadásával foglalkozó megbízottja. Véleménye szerint a koronavírus-járvány miatt 2020-ban elrendelt általános lezárások után tavaly a produceri irodák elsősorban a nagyjátékfilmek és a reklámok esetében próbálták behozni a lemaradást.



A hétezer forgatási nap a fővárosi önkormányzat szerint mindenekelőtt a helyszín vonzerejét tükrözi.



A Netflix két sorozata, a Lupin és az Emily Párizsban nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a francia fővárosban forgatott produkciók száma ismét növekedésnek indult - állítja az önkormányzat, amely kiemelte a Disney jelenlétét is. A szolgáltató egy 1986-ban rendőrök által megölt diákról forgatott egy minisorozatot Párizsban.



Az önkormányzat tájékoztatása szerint ugyanakkor a francia televíziós csatornák is előszeretettel forgatnak tévéfilmeket és sorozatokat a francia fővárosban.