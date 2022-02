Gyász

Elhunyt Monica Vitti

Kilencvenévesen elhunyt szerdán Monica Vitti olasz színésznő. Az egykori filmsztár halálát férje, Roberto Russo jelentette be.



Monica Vitti Gina Lollobrigidával és Sophia Lorennel együtt az 1960-as években a legsikeresebb olasz filmszínésznők közé tartozott, ekkoriban főleg Michelangelo Antonioni remekműveiben szerepelt.



A színésznő hosszú évek óta betegeskedett, 2001-ben vissza is vonult a filmezéstől.



November 3-án ünnepelte 90. születésnapját, ebből az alkalomból olasz tévécsatornák a díva több filmjét is levetítették.



Dario Franceschini kulturális miniszter az olasz film királynőjének nevezte nekrológjában.

🔴 È morta Monica Vitti, l'attrice aveva 90 anni 👉 https://t.co/GEi7Nopp6Q (📷 Ansa) pic.twitter.com/GvpLFVRjS6 — Corriere della Sera (@Corriere) February 2, 2022