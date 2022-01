Kultúra

Első kiadású James Bond-kötetre is lehet licitálni egy magánkönyvtár árverésén

Licitálni lehet többek között Ian Fleming A gyémánt örök című krimije első kiadásának példányára, melyet a brit szerző Gallicónak dedikált - írja a BBC hírportálja.



Fleming dedikációja Paulnak szól, "aki kitárta szárnyait elsőszülöttem felett", vagyis az első James Bond kötet, a Casino Royale felett. A kötet árát előzetesen 12-18 ezer fontra (5,1-7,7 millió forintra) becsüli a Chiswick Auctions.



Gallico (1897-1976) újságíróként dolgozott együtt Fleminggel a Sunday Timesnál. A James Bond szerzője elküldte neki a Casino Royale első kéziratait, hogy nézze meg, kiadható-e. Gallico lenyűgözőnek nevezte az írást és kiemelte, hogy a kínzási jelenet "mindent üt, amit valaha olvastam", és a regény "részletgazdasága és őszintesége felülmúlja minden amerikai stílusú thrillerét és nagy sikere lehet".



Miközben írásait a Columbia Egyetemen őrzik, Gallico magánkönyvtára halála óta a franciaországi Antibes-on maradt.



A könyveken kívül licitálni lehet az árverésen több személyes tárgyra is, például Gallico haditudósítóként viselt Abercrombie & Fitch pilótadzsekijére és írógépére is.



A gyűjtemény Gallico számos hírességhez fűződő barátságára is fényt derít. Köztük volt mások mellett Noël Coward színműíró, színész-rendező, Marlene Dietrich színésznő és Graham Greene angol író, aki egyébként Antibes-on szomszédja is volt.



Gallico Mrs. Harris Párizsba megy című kötetéből angol-magyar koprodukcióban készült azonos című mozifilm Lesley Manville és Isabelle Huppert főszereplésével és a Nemzeti Filmintézet támogatásával. A mintegy 4 milliárd forintos költségvetéssel készült nagyszabású mozifilmet 40 napig forgatták Magyarországon 2020 végén.



Paul Gallico bestsellerének legújabb filmadaptációja egy szívmelengető történet, amely az 1950-es években játszódik Londonban és Párizsban. Egy londoni takarítónő (Lesley Manville), aki gazdag angoloknak dolgozik, beleszeret a Dior-ház egyik ruhájába.



A filmet Magyarországon áprilisban mutatják be.