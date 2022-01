Koronavírus-járvány

Elton John elkapta a koronavírust

Sir Elton John kénytelen volt elhalasztani két koncertjét a texasi Dallasban, miután pozitív lett a koronavírus-tesztje - írja a BBC.



A 74 éves zenész teljesen oltott, és jelenleg csak enyhe tüneteket produkál az Instagramján megjelent bejegyzés szerint.



A dallasi fellépésekre eredetileg kedden és szerdán került volna sor. Az énekes sajnálatát fejezte ki, emellett biztosította a rajongóit, hogy időben bejelentik a koncertek új időpontjait. Azt is elmondta, hogy arra számít, hogy ezen a hétvégén fel tud lépni a tervezett arkansasi koncerteken.



A Farewell Yellow Brick Road-turné 2018-ban kezdődött, ami már többször félbeszakadt, először a járvány okozta korlátozások miatt, és azért is, mert az énekes csípőműtéten esett át még tavaly szeptemberben. A műsor csaknem két év után indult újra múlt szerdán a louisianai New Orleansban.