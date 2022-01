Kultúra

Oláh Ibolya nem fogja többé elénekelni a Magyarország című dalt

Oláh Ibolya a Partizán POP című műsor vendége volt a napokban, ahol Gulyás Mártonnal az egykor Megasztárban felbukkanó énekesnő karrierjéről beszélgettek.



A beszélgetés egy pontján szóba került a Magyarország című dal, melynek Geszti Péter szerezte a dalszövegét, Oláh Ibolya pedig énekelte azt. Emiatt sok politikai támadás érte az énekesnőt - írja a 24.hu.



"Abban az időben nagyon hittem ebben a dalban. Meg az emberekben is. Már nem merném előadni. És nem is fogom. Már nem hiszek az emberekben. Hittem, hogy lehet jó dolgokat csinálni, hittem az összetartásban. Akkor érezte meg anyum, hogy milyen cigánynak lenni" - fogalmazott Oláh Ibolya.



Geszti Péter később egy Facebook-posztban reagált az elhangzottakra.



"Olvasom, hogy Oláh Ibolya nem énekli többet a Magyarország című dalt... Kár. Nagy hang, törött lélek, fájdalmas élet az övé, tehetségét a mai napig szeretem. Szíven üt, amit a dalunkról mond, leginkább azért, mert értem, mit érez, és igaza is van. De azért egy napon még meggondolhatja. Meggondolhatjuk. A rossz győzelméhez nem kell más, csak az, hogy a jók ne tegyenek semmit. (Edmund Burke)."