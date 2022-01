Kultúra

Várhatóan 2024-ben kerül a magyar mozikba a Csongor és Tünde animációs film

Dargay Attila (1927-2009) tervei alapján készül a Csongor és Tünde című animációs film, amely várhatóan 2024-ben kerül a magyar mozikba - tájékoztatta a Nemzeti Filmintézet (NFI) az MTI-t.



Dargay Attila, a Lúdas Matyi, a Vuk és többek között a Szaffi alkotójának 50 évvel ezelőtti álma valósul meg azzal, hogy elkészül Vörösmarty Mihály klasszikusának, a Csongor és Tündének a mozifilm adaptációja - közölte az NFI.



A hagyományos 2D animációs technikával létrejövő rajzfilm rendezője Máli Csaba, az egyik utolsó Dargay-tanítvány és Pálfi Zsolt (Lengemesék, Salamon király kalandjai).



A tájékoztató felidézi, hogy a történet feldolgozása a hetvenes években akadályokba ütközött, ezért az ötlet a fiókban maradt. A nagyszabású tervet élesztette fel a Cinemon Entertainment alkotócsapata, akik Dargay figuraterveit és teljes képes forgatókönyvét felhasználják a készülő mozifilmhez.



Az időtlen költeményből Henrik Irén, Dargay Attila alkotótársa részvételével készül a mozifilm a Cinemon stúdió megvalósításában. Az alkotók arra vállalkoznak, hogy Dargay szellemiségét követve szólítsák meg a mai közönséget, elsősorban a gyerekeket.



Mint írják, Dargay a storyboardhoz Vörösmarty Mihály költeményének eredeti szövegét használta, viszont dramaturgiailag sok helyen változtatott rajta, hogy közelebb hozza a közönséghez a történetet. "Úgy érzem, hiányt pótlunk, és nem félek a nagy szótól, kultúrmissziót töltünk be, amikor a film elkészítésével milliók számára tesszük elérhetővé Vörösmarty nem túl könnyen érthető és élvezhető, gazdag szimbolikájú remekművét. Az animációs film eszköztára végtelenül gazdag, a műhöz méltó megvalósításra nyílik most lehetőségünk" - idézi a tájékoztató Dargay Attilát, aki a halála előtt még azt is nyilatkozta: "reménykedem, hátha egyszer ez az álmom is valóra válik".



Ördögség címmel elkészült az egész estés mesefilm első teasere. Az első beharangozó főszereplői, az ördögfiókák - Berreh, Kurrah és Duzzog - Dargay Attila eredeti figurái, akik a lehető legnagyobb mértékben őrzik a rendezőlegenda stílusát. A közzétett videóban Előd Álmos vezeti fel a történetet - olvasható a tájékoztatóban.



A Csongor és Tünde a Cinemon Entertainment gyártásában, Temple Réka producer vezetésével készül, a Nemzeti Filmintézet 570 millió forintos támogatásával, Balassa Krisztián forgatókönyve alapján, és a tervek szerint 2024 őszén lesz látható a mozikban.