Szállodai szobájában holtan találták a Bír-lak című tévésorozat sztárját

Elhunyt 65 éves korában egy orlandói szállodában Bob Saget, a Bír-lak című népszerű televíziós vígjátéksorozat sztárja.



A színészt vasárnap találták holtan szállodai szobájában, az orlandói Ritz-Carlton hotelben. Bűntényre vagy kábítószerhasználatra utaló nyomot nem találtak a helyszínre kiszálló nyomozók.



A Floridában fellépő színészt pénteken és szombaton meleg fogadtatásban részesítette a közönség. Visszatérését Saget online ünnepelte. Mint az Instagramon szombaton megírta: ezzel a visszatéréssel úgy érzi magát, mint 26 éves korában, megtalálta új hangját, és előadásának minden percét élvezte.



Színészkollégái megrendülten búcsúztak tőle a közösségi médián. "Sohasem lesz még egy olyan barátom, mint ő" - írta John Stamos, aki együtt játszott vele a Bír-lak című sorozatban.



"Nem találok szavakat. Bob volt az egyik legjobb ember, akit megismertem életemben. Nagyon szerettem" - osztotta meg fájdalmát Candace Cameron Bure, aki Saget lányát játszotta a Bír-lak című sorozatban.



Saget volt a házigazdája az Amerika Legviccesebb Videói című műsornak, és ő alakította a három lánnyal egyedül maradt özvegyet a Bír-lakban, amely az Olsen-ikrek, Mary-Kate és Ashley számára is fontos ugródeszka volt pályájuk kezdetén.



Saget alkalmanként rendezett is, az HBO számára a Mocsok macsók meséit forgatta, és a Bérbosszú Bt. - Megfizetünk, ha megfizetnek című vígjátékot is ő készítette. Az 1996-ban forgatott Reménysugár című filmje, amelyet producerként és rendezőként is jegyzett, kritikai elismerést is kapott.



Első házasságából, amelynek 1997-ben lett vége, három lánya született. Második felesége, 2018-tól Kelly Rizzo volt.