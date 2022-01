Kultúra

Golden Globe-díj - A kutya karmai közt és a West Side Story kapta a filmes fődíjakat

A Golden Globe-gálából ezúttal egy 90 perces zártkörű esemény lett, jelöltek és vörös szőnyeg, házigazda, sajtó és élő közvetítés nélkül. 2022.01.10 08:00 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A kutya karmai közt kapta a legjobb drámai film, a West Side Story pedig a legjobb musical vagy vígjáték díját helyi idő szerint vasárnap este a Los Angeles-i Beverly Hilton Hotelben a megszokott külsőségek nélkül megrendezett Golden Globe-díjátadó ceremónián.



A televíziós mezőnyben a legjobb drámasorozat trófeáját az Utódlás nyerte el a Hollywoodban akkreditált külföldi újságírók szövetségétől (HFPA), a legjobb vígjátéksorozat pedig a Hacks lett.



A Golden Globe-gálából, amely a hollywoodi sztárok nagyszabású partijaként rendszerint mintegy 18 milliós televíziós nézettséggel zajlott, ezúttal egy 90 perces zártkörű esemény lett, jelöltek és vörös szőnyeg, házigazda, sajtó és élő közvetítés nélkül.



Mivel az újságírószervezetnek megtépázott hírneve miatt nem sikerült hírességeket felkérnie az idei Golden Globe-nyertesek kihirdetésére, a HFPA által támogatott karitatív szervezetek munkatársait hívták meg a vasárnapi eseményre, és ők jelentették be a díjazottakat. Mint a HFPA honlapján kiemelte, az elmúlt 25 évben mintegy 50 millió dollárt adományozott nonprofit és jótékonysági szervezeteknek.



A győztesek névsorát honlapján és közösségimédia-felületein posztolta ki a HFPA.



A legjobb rendezés Golden Globe-díját Jane Campion kapta A kutya karmai közt című westernjéért. Kenneth Branagh Belfast című önéletrajzi ihletésű, fekete-fehér drámáját a legjobb forgatókönyv díjával jutalmazták.



A legjobb idegen nyelvű film elismerését a japán Drive My Car kapta, az animációs filmek közül pedig az Encanto győzött.



A legjobb színészi díjakat a drámai mezőnyben Nicole Kidman (Az élet Ricardóéknál) és Will Smith (Richard király), a vígjáték vagy musical mezőnyben pedig Rachel Zegler (West Side Story) és Andrew Garfield (Tck, Tick... Boom!) kapta. A mellékszereplőknek járó Golden Globe-bal Ariana DeBose-t (West Side Story) és Kodi Smith-McPhee-t (A kutya karmai közt) díjazták.



A legjobb filmzenéért járó elismerést Hans Zimmer kapta a Dűnéért, a legjobb filmdal pedig a Nincs idő meghalni című James Bond-film főcímdala lett Billie Eilish-től.



A televíziós produkcióknál a korlátozott epizódszámú sorozatok közül a The Underground Railroad kapta a díjat.



A drámasorozatok színészi díjait Michaela Jae Rodriguez (Póz) és Jeremy Strong (Utódlás), a vígjátéksorozatok színészi trófeáit Jean Smart (Hacks) és Jason Sudeikis (Ted Lasso) nyerte el. Kate Winslet az Easttowni rejtélyek című minisorozatban nyújtott játékáért, Michael Keaton pedig a Dopesick című minisorozatban játszott főszerepért kapott Golden Globe-ot.



A tévés mellékszereplők díját a Squid Game sztárja, O Yeung-su és az Utódlás színésznője, Sarah Snook nyerte el.

A HFPA tavaly azt követően került össztűz alá, hogy a Los Angeles Times etikai mulasztásokat tárt fel működésében, és felhívta a figyelmet arra, hogy a 87 fős testületnek egyetlen fekete tagja sem volt. A szervezetet ért korrupciós vádak és a sokszínűség hiánya miatt az NBC tévécsatorna májusban bejelentette, hogy nem sugározza a 2022-es Golden Globe-gálát, amelyet korábban a legnézettebb díjkiosztó műsorok közé soroltak az Oscar és a Grammy után.



A hollywoodi stúdiók és publicisták ezt követően nagyrészt hátat fordítottak az újságírószervezetnek, a Golden Globe-jelölések decemberi bejelentése után alig akadt olyan sztár, aki nyilvánosan ünnepelt volna.



A HFPA az utóbbi hónapokban többször hangsúlyozta, hogy alapjaiban megváltozott. Felvettek egy vezető tanácsadót, aki a sokszínűséget garantálja, átalakították a vezetőséget, és a szervezet 21 új taggal bővült, köztük hat fekete újságíróval, emellett ötéves együttműködési megállapodást kötöttek az NAACP-vel, a legbefolyásosabb polgárjogi szervezettel és átszabták magatartási kódexüket is.