Tragédia

Öngyilkos lett Sinéad O'Connor fia

Sinéad O’Connor szombaton jelentette be a közösségi médián keresztül, hogy végzett magával 17 éves fia, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor. Később a hírt a rendőrség is megerősítette.



"Úgy döntött, hogy véget vet e világi szenvedésének és most már istennel van. Nyugodjon békében és senki ne kövesse az ő példáját. Gyermekem. Nagyon szeretlek. Nyugodj békében" - írta az énekesnő posztjában.



A fiú csütörtökön tűnt el a Dublinhoz közeli Newbridge városából. Sinéad O'Connor ezután üzenetben azért könyörgött a fiának, hogy ne tegyen kárt magában, menjen el a rendőrségre, és hagyja, hogy kórházba vigyék.

pic.twitter.com/zBgw7KvZGC — Sinead The 1 And Only (@OhSineady) January 8, 2022

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot!