Kultúra

Vörös szőnyeg és közönség nélkül rendezik meg a Golden Globe-ot

A Golden Globe-díjátadót helyi idő szerint vasárnap 18 órakor rendezik meg a Los Angeles-i Beverly Hilton Hotelben, de elmarad a sztárok vörösszőnyeges felvonulása, és közönséget sem hívnak a ceremóniára.



A Hollywoodban akkreditált külföldi tudósítók szervezetének (HFPA) közleménye a koronavírus-járvány terjedésére hivatkozott a visszafogott díjátadót magyarázva - írta szerdán a CNN online kiadása.



"Továbbra is az egészség és biztonság a legnagyobb prioritás a HFPA számára" - fogalmaztak, hozzátéve, hogy a díjátadón résztvevőktől a belépéshez nemcsak oltási igazolást, hanem egy 48 óránál nem régebbi negatív tesztet is kérnek. A vendégeknek maszkot kell viselniük, és távolságot kell tartaniuk a bálteremben, ahol a ceremóniát rendezik.



A Variety szerint a Golden Globe-gála szervezőinek nem sikerült meggyőzniük egyetlen nagy hollywoodi sztárt sem, hogy részt vegyen a díjátadó ünnepségen, amely eddig hagyományosan a filmes díjszezon nyitánya volt.



A díjátadónak nem lesz tévéközvetítése. Az NBC tévécsatorna még tavaly bejelentette, hogy a HFPA gyakorlatával kapcsolatban felmerült etikai kérdések és a tagság sokszínűségének hiánya miatt nem közvetíti a gálát.



A HFPA azonban keddi közleményében felidézte, hogy az elmúlt nyolc hónapban számos alapvető változást vezetett be, egyebek mellett új viselkedési kódexet vezettek be, és 21 új taggal, köztük fekete újságírókkal bővítették a szervezetet.



A 79. Golden Globe-díj jelöltjeit decemberben hozták nyilvánosságra. A legtöbb, 7-7 jelölést a filmes mezőnyből Jane Campion A kutya karmai között című westernje és Kenneth Branagh Belfast című önéletrajzi ihletésű filmje kapta, a tévésorozatok közül pedig az HBO Utódlás című produkciója esélyes a legtöbb, öt díjra.