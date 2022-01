Kultúra

Idén teljesen virtuális lesz a Sundance Filmfesztivál

Idén a pandémia miatt csak virtuálisan rendezik meg a Sundance Filmfesztivált - jelentették be a szervezők szerdán.



A Variety.com felidézte, hogy a korábbi tervek szerint a utahi Park Cityben január 20. és 30. között akarták megtartani a független filmmustrát. A tavalyi megoldáshoz hasonlóan a vetítések mellett virtuálisan is megtekinthetővé tették volna a produkciókat azok számára, akik személyesen nem tudtak volna odautazni.



A szervezők azonban szerdai közleményükben világossá tették, hogy a fesztivált ebben a hibrid formában idén nem tudják megrendezni: a koronavírus-járvány új hulláma miatt a közönség számára személyesen nem tartanak sem vetítéseket, sem közönségtalálkozókat. Ugyanakkor hozzátették: "a közönség azért idén is megtapasztalhatja a fesztivál varázsát és energiáját".



A filmek, a kiterjesztettvalóság-programok és a filmesekkel, színészekkel való beszélgetések virtuális portálokon át lesznek elérhetők.



Csuja László és Nemes Anna közös rendezését, a Szelíd című mozifilmet is a Sundance Filmfesztivál versenyprogramjában mutatják be. A Csonka Eszter testépítő-világbajnok főszereplésével forgatott alkotás lesz az első magyar film, amely versenybe kerül az amerikai fesztiválon.



A soron következő nagyobb rendezvények közül a pandémia miatt a közelmúltban törölték a Grammy-díjátadót, a Palm Springs-i Nemzetközi Filmfesztivált, az amerikai filmakadémia éves kormányzói díjátadóját és az észak-amerikai filmkritikusok díjkiosztójának (Critics Choice Awards) tervezett közvetítését is.



A Sundance 2021-ben hibrid kiadással jelentkezett: a virtuális program mellett országszerte néhány moziban is tartottak vetítéseket. Tabitha Jackson, a fesztivál igazgatója a rendezvény után akkor azt mondta, hogy a hibrid formátum sikere, és különösen a szélesebb közönség elérése miatt foglalkoznak a gondolattal, hogy megtartják ezt a formátumot.