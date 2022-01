Kultúra

Vitát váltott ki a doktorátust szerző első nőnek állítandó szobor Olaszországban

Vitát váltott ki az észak-olaszországi Padovában az a javaslat, hogy Elena Cornaro Piscopiának, az első nőnek, aki doktori címet szerzett a világon, szobrot állítsanak a város főterén, ahol csak neves férfiak szobrai állnak.



Elena Lucrezia Cornaro Piscopia 1678-ban szerzett filozófiai doktorátust a Padovai Egyetemen. Neki azonban nem állítottak szobrot a padovai Prato della Valle téren - Olaszország legnagyobb terén -, ahol olyan jeles történelmi személyiségek kaptak emlékművet, akik vagy a városból származtak, vagy kapcsolatban álltak vele.



A The Guardian cikke felidézte, hogy eredetileg 88 szobor díszítette ellipszis alakú teret. A szobrok egytől egyig híres férfiaknak, köztük Galileo Galilei csillagásznak, Antonio Canova szobrásznak és több pápának állítanak emléket. A velencei dózséknak emelt 10 szobrot Napóleon hadserege megsemmisítette, miután elfoglalta a Velencei Köztársaságot. Ezek közül nyolcat később obeliszkekkel helyettesítettek, míg két talapzat üresen maradt.



Bár a Padovai Egyetemen felállítottak egy szobrot Piscopia tiszteletére, két városi tanácsos felvetette, hogy a Prato della Valle egyik üres talapzatán is legyen szobra. Javaslatuk azt követően született, hogy egy országos felmérésből kiderült: az ország közterületein felállított, olasz személyiségeket ábrázoló szobrok közül mindössze 148-at szenteltek nőknek.



A javaslat azonban vitát váltott ki, az ellenzők szerint Piscopia szobra "nem illeszkedne a tér történelméhez". Carlo Fumian, a Padovai Egyetem történészprofesszora szerint "drága és bizarr" az ötlet, amely "divatos ugyan, de kulturálisan nem következetes". "A műemlékek mozgatása, mintha legók lennének, veszélyes és értelmetlen játék" - nyilatkozta az Il Mattino di Padova című helyi lapnak. Hozzátette: egy új szobor felállítása helyett az egyetemen található szoborra kellene felhívni az emberek figyelmét.



Davide Tramarin művészettörténész szerint a két üres talapzatnak úgy is kellene maradnia, mivel a Napóleon csapatai által okozott pusztítást jelképezik.



A város kulturális örökségvédelmének egy illetékese pedig úgy vélte: a téren inkább egy másik, az utóbbi idők történelméhez kötődő nő szobrát kellene felállítani.



A Guardian cikke egy helyi újságíró véleményét is idézte, aki úgy fogalmazott: "megdöbbentő, hogy már a javaslat is ekkora vitát váltott ki". Ugyanakkor azt is hangsúlyozta: meglepő, hogy Piscopia szobra nincs ott a téren, miközben több, kevésbé fontos férfié ott állhat.