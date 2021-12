Híresség

Több mint 10 év után hivatalosan is elvált Arnold Schwarzenegger és Maria Shriver

A pár azért szakított több mint egy évtizeddel ezelőtt, mert Schwarzenegger gyermeket nemzett a házvezetőnőjének.

A Los Angeles-i legfelsőbb bíróság hivatalosan is kimondta Arnold Schwarzenegger és Maria Shriver válását - írja a TMZ a bírósági papírokra hivatkozva.



Mint ismeretes, a pár több mint egy évtizeddel ezelőtt szakított, mert Schwarzenegger gyermeket nemzett a házvezetőnőjének, abból a kapcsolatból született meg fia, Joseph Baena.



A lap szerint egy nagyon bonyolult vagyonrendezési megállapodás is megbújt a hosszan elhúzódó válás hátterében. Meg nem erősített információk alapján a pár közös vagyona 400 millió dollár körül mozoghat, ez az összeg most kétfelé ment.



A pár még 1986-ban házasodott össze.