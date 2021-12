Kultúra

A Müpa az ünnepekre megnyitja médiatárát

A Müpa hét rendkívüli felvétellel bővíti digitális médiatárát, amelyet december 24. és január 3. között mindenki számára regisztráció nélkül hozzáférhetővé tesz. 2021.12.24 04:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Mások mellett Händel oratóriuma, a Messiás 2018-as előadását, az évad együttesének választott Győri Balett PianoPlays című produkcióját és Judith Hill koncertjét láthatják HD-minőségben az érdeklődők - közölte a Müpa csütörtökön az MTI-vel.



Mint írták, Händel Messiása máig a komponista egyik legnépszerűbb műve, amelyet a Müpa közönsége is több ízben élvezhetett. A Vashegyi György által vezetett együttesek 2018-as előadásának különlegessége, hogy a mű korai, 1742-43 körüli változatát mutatta be teljes terjedelmében. A produkcióban a Purcell Kórus és az Orfeo Zenekar mellett négy szólista - Szutrély Katalin, Bárány Péter, Komáromi Márton és Najbauer Lóránt - működött közre. Szintén elérhető lesz a médiazárban a világhírű hegedűművésznek, Maxim Vengerovnak a MÁV Szimfonikus Zenekarral adott koncertje, amelyen a hegedűverseny-irodalom egyik legkedveltebb darabját adta elő.



A könnyedebb műfajok kedvelőinek az egykor Prince turnézenekarát erősítő basszusgitáros, Ida Nielsen 2019-es koncertje lesz elérhető. Szintén Prince-hez köthető Judith Hill, akinek első lemezének producere a néhai amerikai zseni volt. Az énekesnő, aki szintén 2019-ben adott nagy sikerű koncertet a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben, olyan világsztárok lemezein működött közre korábban, mint Elton John, Anastacia, Robbie Williams vagy Rod Stewart. Felszabadult hangulatú estét garantál a László Attila által vezetett nagyzenekar, a Senior Big Band Nagy-Zene-Kari című műsora, amelyben dzsesszes és szvinges dalok hangzanak el Harcsa Veronika, Gyémánt Bálint és Szolnoki Péter vendégszereplésével.



A Müpa digitális médiatárában szerepel az évad együttesének választott Győri Balett rövid etűdökből felépülő, Wagner és Liszt zenéjére koreografált, PianoPlays című előadása is, amelyből a szerelem különböző arcai ismerhetők meg. A Magyar Állami Népi Együttes Liszt-mozaikok címet viselő tánckoncertje pedig a zeneszerző-géniusz szellemét idézi.



A Müpa digitális médiatára a https://www.mupa.hu/media/video címen érhető el.