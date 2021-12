Kultúra

Tévéfilm készül a váci múmiákról és az elfeledett "ezüstcsapatról"

A váci múmiák titkairól, az 1938-as futball világbajnokság szinte elfeledett magyar "ezüstcsapatáról", a budapesti Onyx étteremről és egy értelmi sérült családba született fiúról is tévéfilm készül a Nemzeti Filmintézet (NFI) támogatásával.



Az NFI mintegy két éve nyújt támogatást a televíziós bemutatásra és streaming szolgáltatásra készülő alkotásokra pályázati úton. A teljes magyar mozgóképszakma összehangolt tevékenységéért felelős szervezet elkötelezett abban, hogy a mozifilmek mellett tartalmas, kulturális értéket teremtő és a nézők számára különleges élményt nyújtó televíziós alkotások is készüljenek - közölte az MTI-vel a Nemzeti Filmintézet.



Közleményük szerint a Televíziós Döntőbizottság decemberi ülésén három dokumentumfilmnek és egy tévéfilmnek szavazott meg gyártási támogatást.



Borsody István rendező és Skrabski Fruzsina producer Ezüstcsapat címmel forgat dokumentumfilmet az 1938-as párizsi futball világbajnokság döntőjéről, melyen a magyar válogatott Olaszország ellenfele volt. Az alkotás a Nemzeti Filmintézet 21 millió forintos gyártási támogatásával készül.



Nordin Eszter rendező-producer A fiú, aki felnevelte önmagát címmel készülő dokumentumfilmje egy értelmi sérült család gyermekeként született értelmes fiú drámai fordulatokkal teli életútját követi 23 éven át. Az NFI 12 millió forintos támogatásával készülő alkotás azt a kérdést is körüljárja, hogy ki képviseli egy gyermek érdekeit.



Édes örökség címmel Fatér Ambrus és Akar Péter rendezők az egyedülálló, egykor két Michelin-csillagos, budapesti Onyx étterem újjáépítésének történetét mutatják be az NFI 25 millió forintos támogatásával. A világhírű magyar gasztrovállalkozás történetében a vezetés anyáról lányára szállt. Az Édes örökség producere Balogh Rita és Fränk Barbara.



A váci Fehérek templomának felújítása során 1994-ben a munkások egy elfalazott ajtóra és mögötte egy elfelejtett lejáratra bukkantak: ez a templomtorony alatt fekvő kriptába vezetett, ahol 265 díszes koporsót találtak. Kiss-Stefán Mónika rendező-producer Memento Mori címmel készülő tévéfilmje a 265 múmia sorsával, személyes történeteivel visszarepít a 18. század történelmébe. A Kiss-Stefán Mónika, Maruszki Balázs és Dubinyák Réka forgatókönyvéből készülő alkotás gyártására 300 millió forintot szavazott meg a Nemzeti Filmintézet - áll a közleményben.