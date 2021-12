Kultúra

Rippl-Rónai, Galimberti és Márffy remekművei a Kieselbach Galéria téli árverésén

Rippl-Rónai József, Galimberti Sándor és Márffy Ödön remekműveit is árverésre bocsátja a Kieselbach Galéria téli művészeti aukcióján, amelyet december 20-án rendeznek a Budapest Marriott Hotelben.



Az árverésre szánt művekből álló kiállítást péntektől december 19-ig tekinthetik meg az érdeklődők a Kieselbach Galériában - tájékoztatta a galéria az MTI-t.



Az idei árverési anyag egyik kiemelkedő alkotása Rippl-Rónai József Fésülködő nő című képe, amelynek induló ára 140 millió forint. A festő életművének egyik legjelentősebb, legnagyobb méretű kukoricás képe, 1909 kora tavaszán született a művész Kelenhegyi úti műtermében. Az akt, az enteriőr és a csendélet műfaját egyesítő, gazdag kompozíciójú, a legtöbb motívumot egyesítő alkotás magán viseli a kukoricás stílus valamennyi erényét. A Fésülködő nő legkarakteresebb színe, a Rippl-képek védjegyévé váló élénk sárga, amelyet hangsúlyos vörösök, a kanapé háttámlájának türkize, a jobb oldali kendő feketéje, valamint az akt körül elhelyezett kék és fehér foltok egészítenek ki - olvasható a galéria tájékoztatójában.



Az aukció másik kiemelt darabja Galimberti Sándor Enteriőr Thonet-székkel és Gauguin-metszettel című olajképe. Mint írják, Galimberti a festmény születésekor az idősebb mester Rippl-Rónai kaposvári otthonában dolgozott és 1909 tavaszán festette meg a most először aukcióra kerülő főművet, amelynek kikiáltási ára 110 millió forint. A tájékoztató szerint a közelmúltban sikerült azonosítani a kép bal oldalán látható színezett fametszetet is. Gauguin Te Atua, vagyis Az istenek című, azóta elveszett alkotását Rippl-Rónai magától a művésztől kapta ajándékba, amikor 1894-ben Párizsban meglátogatta.



Az elmúlt 110 évben ez az ötödik és egyben a legjelentősebb Galimberti-festmény, amely aukcióra kerül - írták a tájékoztatóban.



Szerepel a tételek között Czóbel Béla külföldről hazakerült Gyermekek a réten című főműve, amely 60 millió forintért kelhet el. A Claude Monet és Ferenczy Károly alkotásait idéző, méretével is kiemelkedő alkotás Nagybányán készült 1904-ben, egy esztendővel azelőtt, hogy Czóbel Párizsból visszatérve kirobbantotta az egész magyar modernizmust új utakra lendítő fauve-mozgalmat. Márffy Ödön múzeumi rangú alkotására, az 1910-es években készült Álló női aktra, 80 millió forinttól lehet licitálni. Mint írják, a Párizsban és Budapesten is többször kiállított, számos alkalommal reprodukált kép a korszak és az egész életmű egyik jól ismert, kiemelkedő darabja.



Gróf Batthyány Gyula Zsoké-klub című festménye egykor gróf Széchenyi László és felesége, Gladys Moore Vanderbilt gyűjteményében volt, kikiáltási ára pedig 28 millió forint.

Ugyancsak a Széchenyi-család egy nevezetes tagja, Széchenyi Miklós nagyváradi püspök volt az első tulajdonosa Vaszary János A kertész című, 1893-festett művének, amely 20 millió forinttól kelhet el, míg a festő életművének korai korszakát reprezentáló, 1935 körül készült Art deco nő 32 millióért cserélhet gazdát.



A tájékoztató szerint az aukció anyagából kiemelkedik még Munkácsy Mihály frissen felbukkant, egykor a híres schweinfurti Georg Schafer magángyűjteményét gazdagító Tájkép ladikkal című műve, amelynek induló ára 55 millió forinttól. Ugyancsak 55 millió forinttól kelhet el Gulácsy Lajos Emlékezés a tóparton című festménye.



Licitálni lehet még Korb Erszébet és Koszta József alkotásaira és Mattis Teutsch János 1919-es Kompozíciójára.



Mint írják, külön blokkot alkot az a műcsoport, amely bepillantást enged a 2019-ben elhunyt Tandori Dezső költő gyűjteményébe és otthonába. Tandori egész életében gyűjtötte maga körül a tárgyi dokumentumokat és a válogatott, különleges kortárs műtárgyakat. Gyűjteményéből nyolc művet - egyebek mellett Anna Margit, Perlrott Csaba Vilmos, Hencze Tamás, Keserü Ilona képeit-, valamint hét Tandori által készített képverset bocsájtanak árverésre.