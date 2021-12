Kultúra

Összeállt a jövő évi Fishing on Orfű fesztivál zenei programja

Összeállt a jövő évi Fishing on Orfű programja, a zenei fesztiválra pedig már napijegyeket és kempingjegyeket is lehet vásárolni - közölte Egyedi Péter, a fesztivál sajtófőnöke csütörtökön az MTI-vel.



A 2022-ben június 29. és július 2. között zajló rendezvény évről évre fiatalítja a fellépők sorát, jövőre ennek szellemében fellép Krúbi, a Carson Coma, az Esti kornél, a Blahalouisiana, a Csaknekedkislány, az Elefánt, a Bohemian Betyars, a Platon Karataev, az Ivan & the Parazol, a Galaxisok és a Ricsárdgír is - áll a közleményben.



A legkedveltebb magyar koncertzenekarok közül színpadra áll a 30Y, a Hiperkarma, a Vad Fruttik, a Kiscsillag, a Péterfy Bori & Love Band, a Bëlga, a Supernem, a Lóci játszik és a Parno Graszt. Először lép fel a Fishingen a Szűcs, azaz Szűcs Krisztián, a HS7 frontemberének zenekara. Miczura Mónika, azaz Mitsoura sem járt még Orfűn, továbbá a KFT, a Muzsikás, a Víziszínpadon is játszó Balaton, továbbá a Kontroll Csoport is a Fishing új fellépői között található.



A női fellépők sorát Deva, Saya Noé, LAIHO, FlorasFloras, Ajsa Luna, a Flanger Kids, valamint Szalai Anna erősíti - olvasható a közleményben.



A fesztivál olyan különleges felállású produkcióknak is tert enged, mint a Kispál-Bräutigam-Püspöki trió, vagy a zenészházaspár, Németh Juci és G. Szabó Hunor duója. 2022-ben is lesz hiphop nap az Amondó színpadon, ott lesz többek között HOLI, Beton.Hofi, Kapitány Máté, Lil' Frakk, Mirror Glimpse, 6363 és De:Nash is.



Az Amondó további napjai a kisebb underground bandák szabadtéri klubhelyszíneként működik majd, a Nagysátor pedig az eggyel nagyobb és ismertebb produkciók bázisa lesz - jelezték a kommünikében.



A Nagysátorban az Erik Sumo Band, a Kaukázus, a Lázár tesók, Frenk, az Analog Balaton, a LAZARVS, a Colorstar, a Barabás Lőrinc Quartet vagy Ferenczi György és a Rackajam áll közönség elé.



2022-ben megújul a Fonó Borfalu is; a helyszín népzenei, folk és világzenei produkcióknak ad majd otthont, így a Kaláka, a Muzsikás, a Söndörgő és a Kerekes Band mellett itt lép fel az Aranyakkord, a P.A.S.O. és a Mörk is.



A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy a Fishing on Orfű 2014 óta elővételben teltházas és 2022-es bérletek csaknem fele már el is kelt.



A programról és a jegyinformációkról bővebb tájékoztatás a fesztivál honlapján, a fishingonorfu.hu-n olvasható.