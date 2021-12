Kultúra

Advent - Vásár, táncház, koncertek, gyermek- és családi programok hétvégén a Hagyományok Házában

Egyedi portékákkal, kézműves workshopokkal, népzenei koncertekkel és táncházzal, zenés-táncos előadásokkal, valamint gyermek- és családi programokkal is várja a közönséget péntektől vasárnapig a Budai Vigadóban a Hagyományok Háza az Ünnepváró Vásár elnevezésű adventi rendezvényen.



Az ünnepváró program részeként tartják pénteken az intézmény karácsonyi rajzpályázatának eredményhirdetését, a legszebb alkotásokból kiállítás nyílik a Halmos-Karsai teremben - tájékoztatta a Hagyományok Háza az MTI-t szerdán.



Idős népzenészek megsegítésére rendezik az Összefogás hagyományőrző mestereinkért című jótékonysági koncertet, amelyen közreműködik az Üsztürü Zenekar és Nyitrai Mariann, az Eszterlánc, Virágvölgi Márta és a Tükrös Zenekar, Havay Viktória és a Horsa Banda, Fekete Antal, Havasréti Pál és Koncz Gergely. Színpadra lépnek a Kodoba testvérek, a Turi testvérek és Szalóki Ági. A műsor teljes bevételét a mezőségi zenészmesterek megsegítésére fordítják.



Szombat délelőtt a Guliba Társulat gyerekműsora, délután adventi gasztronómiai bemutató, a Pengetős Trió gyerektáncháza és hangszerbemutatója, Laposa Julcsi és zenekara gyerekkkoncertje valamint Navratil Andrea családi koncertje várja a közönséget. Este a színházteremben a Magyar Állami Népi Együttes fiatal alkotóinak koreográfiái lesznek láthatók a Fókuszban a koreográfusok elnevezésű sorozatban. A szombati programot tánc- és énektanítás, majd hajnalig tartó táncház zárja.



Vasárnap töltöttkáposztát is lehet kóstolni, de lesz gyerekkoncert, akadálymentes táncház és fellép Szalóki Ági és zenekara is. Az ünnepi program Maier Cseperke, a 2019-es Fölszállott a páva különdíjasának fellépésével zárul az Átriumban.



Egyedi kézműves és népi iparművészeti termékek közül is válogathatnak a látogatók az ünnepi vásáron. Lesznek egyebek mellett nemez, bőrműves, csuhé portékák, hímzett és szövött használati és dísztárgyak, valamint népi ékszerek, kiegészítők, játékok, kosarak, kerámiatárgyak, sütőedények.



A programok az Átriumban ingyenesek, de csak védettségi igazolvány felmutatása mellett látogathatók.