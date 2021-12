Kultúra

Colin Farrell Pingvint alakítja az HBO Max Batman-sorozatában

Colin Farrell alakítja Pingvint az HBO Max készülő Batman-sorozatában - számolt be róla elsőként a Variety.com.



A filmsztár nemcsak színészként, hanem executive producerként is szerepel a stáblistán. Farrell a Robert Pattinson főszereplésével készült, és 2022 márciusában debütáló The Batman című produkcióban játszotta el először a gonosz karaktert.



Az HBO streamingszolgáltatása azonban külön sorozatot szentel annak a történetnek, hogy Pingvin hogyan vette át a gothami alvilág fölötti hatalmat.



A széria forgatókönyvét Lauren LeFranc írja. Farrell mellett Matt Reeves, az új Batman-film rendezője, és a film producere, Dylan Clark is executive producere lesz a sorozatnak.



Farrellt a közönség olyan sikeres filmszerepeiről ismerheti, mint az Erőszakik vagy A homár. A televízióban legutóbb az Északi vizeken című kosztümös kalandfilm-szériában volt látható, de korábban az HBO A törvény nevében című sorozatának második évadában is szerepelt. Mostanában Martin McDonough új rendezésében a Banshees of Inisherin című drámát forgatta Brendan Gleesonnal, akivel az Erőszakikban játszott együtt.



Pingvin a Batman-történetek egyik fontos alvilági karaktere, korábban olyan színészek alakították, mint Burgess Meredith, Danny DeVito és Robin Lord Taylor.