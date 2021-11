Kultúra

Martin Scorsese rendez filmet a Grateful Dead rockbandáról

Martin Scorsese rendez zenés életrajzi filmet a Grateful Dead rockbandáról. Az együttes frontemberét, Jerry Garciát Jonah Hill játssza.



A Variety.com cikke felidézi, hogy Scorsese és Hill legutóbb 2013-ban dolgozott együtt A Wall Street farkasa című filmen. Scorsese nemcsak rendezője, de producere is lesz az egyelőre cím nélküli filmnek.



A Grateful Dead 1965-ben alakult Kaliforniában, és az ellenkultúra egyik szimbólumává vált, miután 1967-ben kiadták debütáló albumukat. Garcia mellett az alapító tagok közé tartozik Bob Weir, Ron McKernan, Phil Lesh és Bill Kreutzmann. Az együttes közös munkájának Garcia 1995-ös halála véget vetett, de a banda népszerűsége fennmaradt: Garcia dalait a Dead & Company játssza.



A banda bekerült a Rock and Roll Hírességek Csarnokába is.



Egyelőre nem derült ki, hogy Scorsese filmje az együttes melyik korszakát helyezi a középpontba.



Hill egy Instagram-üzenetben osztotta meg a hírt, hogy főszerepet játszik majd a filmben, ami az Apple-nél készül, ahol Scorsese éppen a Killers of the Flower Moon című westernen dolgozik Leonardo DiCaprio, Robert De Niro és Jesse Plemons közreműködésével.



A film forgatókönyvét Scott Alexander és Larry Karaszewski írja.



A Grateful Dead még élő tagjai áldásukat adták a produkcióra, sőt executive producerként jegyzik majd őket a stáblistán Jerry Garcia lányával, Trixie Garciával együtt.



Scorsese már több fontos zenei dokumentumfilmet forgatott: 1970-ben a Woodstock, 1978-ban Az utolsó valcer, 2011-ben George Harrison: Élet az anyagi világban és 2019-ben a Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story című produkciókat.



A rendező 2017-ben executive producere volt az együttesről készült hatrészes dokumentumfilmnek is, amit Long Strange Trip címmel vetítettek. Akkoriban úgy nyilatkozott, hogy a Grateful Dead nem csupán egy banda: "saját bolygójuk volt, amelyet rajongóik milliói népesítettek be" - idézte a Variety.com.