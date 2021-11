Kultúra

Válás miatt kerültek ritka műkincsek árverésre New Yorkban

Harry Macklowe ingatlanmogul és volt felesége műtárgygyűjteményének darabjait, köztük Andy Warhol és Jackson Pollock festményeit árverezték el hétfőn New Yorkban. 2021.11.16 11:40 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A kollekció 35 alkotása, festmények és szobrok, 676 millió dollárért (217 milliárd forintért) keltek el. A gyűjteményt azért bocsátották áruba, mert a házaspár 2018-ban kezdődött válóperében nem tudott megállapodni a vagyonmegosztásról. A gyűjtemény további 35 darabját egy jövő évi aukción lehet megvásárolni.



A hétfőn eladott műtárgyak között volt Mark Rothko No. 7 című festménye, amelyért 82,5 millió dollárt (26,5 milliárd forintot) fizetett ki egy licitáló. A vásárló személyét nem hozták nyilvánosságra, de a BBC hírportáljának cikke szerint a festményért heves licitharc bontakozott ki ázsiai kliensek képviselői között.



Jackson Pollock Number 17, 1951 című képe 61,2 millió dollárért (20 milliárd forintért) kelt el.



Andy Warhol Nine Marilyn című portréját, amelyet a művész röviddel Marilyn Monroe halála után készített, 48,5 millió dollárért (15,5 milliárd forintért) vásárolták meg.



A gyűjtemény értékét előzetesen 400 millió dollárra (128,5 milliárd forintra) becsülték. Az alkotások megfordultak Tajpejben, Hongkongban, Párizsban és Londonban is a New York-i aukció előtt.



A Macklowe házaspár válását - 59 évi házasság után - tavaly mondták ki. A gyűjtemény értékében azonban nem tudtak megállapodni, ezért a bíró kinevezett egy ügyintézőt a műtárgyak eladásának felügyeletére.