Kultúra

A brit becsületrend tagjává avatták Elton Johnt

Az exkluzív kitüntetést a windsori királyi rezidencián adta át Károly walesi herceg a brit rock 74 éves veterán szupersztárjának. 2021.11.10 20:55 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Hivatalosan is a brit becsületrend, az Order of the Companions of Honour tagjává avatta szerdán a brit trónörökös Sir Elton Johnt.



Az exkluzív kitüntetést a windsori királyi rezidencián adta át Károly walesi herceg a brit rock 74 éves veterán szupersztárjának, aki általános médiafeltűnést keltve most először jelent meg a nyilvánosság előtt botra támaszkodva.



Sir Elton igen előkelő társaságba került: az V. György király által 1917-ben alapított brit becsületrendnek (Order of the Companions of Honour) a mindenkori uralkodóval együtt legfeljebb 65 tagja lehet.



A korábbi kitüntetettek között szerepel mások mellett a rendkívüli sikerű természetfilmjeivel világhírűvé vált Sir David Attenborough, Judi Dench színésznő, J.K. Rowling, a szintén példátlan sikerű Harry Potter-regényfolyam szerzője és Sir Paul McCartney, a Beatles egykori dalszerzője, énekese és basszusgitárosa.



Elton Johnt már 1998-ban a Sir előnév viselésére jogosító lovagi rangra emelte II. Erzsébet királynő, és 2019 decemberében, az uralkodó szokásos újévi kitüntetési listáján jelentették be, hogy Sir Elton a Companions of Honour exkluzív rendjének tagja lett.



Sir Elton John, akinek több mint 300 millió lemeze fogyott világszerte, az első olyan zenész, akinek hat különböző évtizedben is sikerült legalább egy dallal bekerülnie a brit slágerlista felső 10-es mezőnyébe.



A brit lemezeladási listát jegyző The Official Charts Company minapi tájékoztatása szerint az énekes ezúttal a Dua Lipával közösen készített Cold Heart (Pnau Remix) című dallal került az élvonalba. A szám jelenleg a brit slágerlista második helyén áll.



Elton John ezzel a teljesítménnyel olyan sztárokat utasított maga mögé, mint Cher, Cliff Richard, Michael Jackson és David Bowie, akik öt évtizedben szerepeltek legalább egyszer a legjobb tízes listán.