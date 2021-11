Kultúra

Victor Vasarely és Hantai Simon a legdrágább magyar képzőművészek

Victor Vasarely és Hantai Simon a legdrágább magyar képzőművészek, a kortárs alkotók listáját pedig és Bak Imre, Keserü Ilona és Nádler István vezetik a műtárgy.com szerdán megjelent, A magyar művészek aukciós piaca című kiadványa szerint.



Az immár harmadik alkalommal megjelent kiadvány egy 2020-as és 2021 első félévi adatokkal frissített, több mint 50 ezer tételből álló műkereskedelmi adatbázis alapján elemzi a magyar művészek aukciós teljesítményét a hazai és a nemzetközi aukciókon - közölte az MTI-vel szerdán a műtárgy.com.



Összegzésük szerint a nem élő művészek piacán az elmúlt években tapasztalt visszaesés 2021 első felének eredményei alapján megfordulni látszik, több magyar művész alkotása is kiemelkedő árat ért el a vizsgált időszakban a hazai és a nemzetközi aukciókon egyaránt.



A forgalombővülés különösen az élő művészek aukciós piacán szembetűnő: 2021 első felében az aukciós eredmények túlszárnyalták a 262 millió forintot, amely várhatóan a tavalyi csaknem 40 százalékos bővülésnél is nagyobb növekedést fog eredményezni az aukciós piac ezen szektorában.



Az elemzések alapján a magyar aukciós piac összértéke 2020-ban - a nem élő és élő művészek piacát összegezve, a hazai és nemzetközi aukciós eredményeket is beleszámítva - megközelítőleg 6 milliárd forint volt - áll a közleményben.



A legdrágább nem élő magyar művészek rangsorának élén - 2021 első felére vonatkozó aukciós eredmények alapján - Victor Vasarely és Hantai Simon állnak. Rippl-Rónai József a harmadik helyre került, a 2021 első félévében 220 millió forintért eladott, Piacsek bácsi a Niklay lányokkal című alkotásának köszönhetően.



Mint a közlemény rámutat, 2021 első fele különösen sikeres volt Bortnyik Sándor számára, akinek Géplovag című alkotása 150 millió forintért kelt el, ezzel 2021 első felében elért összesített eredményei túlszárnyalták az elmúlt 10 évi eladásait.



A Top 10 legdrágább, élő magyar művész rangsorát - 2021 első felének aukciós eredményei alapján - sorrendben Bak Imre, Keserü Ilona és Nádler István vezetik.



Keserü Ilona mesterműve, a Marilyn és a tenger 55 millió forintért kelt el a Virág Judit Galéria és Aukciósházban, így a művész a második helyre került a rangsorban 2021 első felében. A lista élén Bak Imre áll, akinek több alkotása is kiemelkedő áron kelt el 2021 első felében: a Geometrikus kalligráfia (amely egyébként a második helyet foglalja el a legdrágábban eladott tételek rangsorában) és a Csontváry című alkotás.



Az előző évekhez hasonlóan az elemzés külön kitér az élő magyar női művészek rangsorára a 2011-2020 közötti időszak aukciós eredményei alapján. A lista első helyén Keserü Ilona áll, őt követi Molnár Vera és Ackermann Rita.

A teljes piacot vizsgálva látható, hogy az aukciós összérték szerint egyértelműen a festmények uralják a piacot - az érték több mint 80 százalékát adják -, míg az eladott tételek számát tekintve a sokszorosított grafikák és rajzok a festményekhez hasonló arányban szerepeltek - áll a közleményben.