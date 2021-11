Kultúra

Sting jövő márciusban Budapesten és Debrecenben is fellép

Jövő tavasszal újra Magyarországra jön Sting. A brit sztár My Songs című világkörüli turnéja keretében 2022. március 16-án a Papp László Budapest Sportarénában, 17-én a debreceni Főnix Arénában lép fel.



Sting koncertsorozata 2022-ben horvát, német, magyar, lett, litván és román állomásokkal bővül, ezeken a helyszíneken Joe Sumner, Sting fia előadása indítja az estet - közölte a szervező Live Nation hétfőn az MTI-vel.



A koncertsorozaton a tizenhétszeres Grammy-díjas Sting pályafutása legnépszerűbb dalait adja elő, a Police együttessel és szólóban írt számokat egyaránt. Szerepel a műsorban mások mellett a Fields of Gold, a Shape of My Heart, a Roxanne, a Demolition Man, az Englishman in New York, az Every Breath You Take vagy a Message In A Bottle is.



Az énekes-dalszerző legújabb albuma The Bridge címmel november 19-én jelenik meg. Az új anyagot a világjárvány alatt írta és rögzítette, a dalok témái a személyes veszteséggel, az elkülönítéssel, a zűrzavarral, a bezártsággal, a rendkívüli társadalmi és politikai felfordulással foglalkoznak. Az album zenéjén a rock 'n' roll, a dzsessz, a klasszikus zene és a folk hatása is jelen van.



A turnén az énekest kiváló zenészekből álló csapat kíséri: Dominic Miller gitáros, Josh Freese dobos, Rufus Miller gitáros, Kevon Webster billentyűs, Shane Sager harmonikás, valamint Melissa Musique és Gene Noble vokalista.



A most 70 éves Sting a My Songs-turné keretében már fellépett Magyaroszágon, 2019 júliusában a Papp László Budapest Sportarénában.



Sting (eredeti nevén Gordon Sumner) eddig tizenkét szólemezt jelentetett meg. Új számokat tartalmazó stúdióalbuma legutóbb a jamaicai-amerikai reggae előadóval, Shaggyvel készített közös album, a 2018-as 44/876 című anyag volt. Változatos és rendkívül sikeres karrierje során elképesztő mennyiségű slágerlistás dalt, számos elismerést és mintegy 100 millió eladott lemezt produkált. Az újhullám egyik meghatározó zenekarának, a Police-nak 1977 és 1983 között volt énekese és basszusgitárosa, Andy Summers gitáros és Stewart Copeland dobos mellett. 1984-től dolgozik szólóban.



Az énekes jövő márciusban tizenkettedik alkalommal fog Magyarországon játszani; első itteni koncertje 1988-ban az Amnesty International turnéja során volt, amikor Peter Gabriellel, Bruce Springsteennel és Tracy Chapmannel a Népstadionban lépett fel. 2004-ben 250 ezer ember előtt zenélt az ingyenes Kapcsolat koncerten a fővárosi Felvonulási téren.