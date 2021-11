Programajánló

Bódy Magdi 50 a Müpában november 24-én

Pályafutása ötvenedik évfordulóját ünnepli Bódy Magdi november 24-én a Müpa Fesztivál Színházában. A jubileumi koncert vendégfellépői között lesz mások mellett Szakcsi Lakatos Béla és Révész Sándor is.



Az est során az elmúlt öt évtized legemlékezetesebb dalai hangzanak el Bódy Magditól, örökzöldek és saját szerzemények egyaránt, régi művészbarátok közreműködésével és meglepetésvendégekkel - közölték a szervezők az MTI-vel.



Színpadra lép a Generál-Mikrolied vokál, a Freedom és a Stúdió 11 zenekar, ott lesz az énekesnővel Révész Sándor, Várkonyi Mátyás, Karácsony János, Novai Gábor, Póta András, Ákos István, Várszegi Éva, Selényi Hédi, Szigeti Edit, mellettük Szakcsi Lakatos Béla, Baktai Anikó és Majsai Gábor.



Bódy Magdi pályafutása során a dzsessz, a pop vagy a rockzene is szerepet kapott. Élt Kanadában és New Yorkban, ahol saját énekstúdiót vezetett, csakúgy, mint Torontóban, tanított az Ottawai Konzervatóriumban és fellépett a Carnegie Hallban is.



Az MRT Gyermekkórusában kezdte, majd a Generál-Mikrolied alapító tagja lett, később többször volt az év énekesnője, számos fesztiválon nyert díjat. Karrierje a hetvenes években indult, 1981-től kezdve külföldön is fellépett, vokalistaként mások mellett a Buddy Rich Orchestrával, Donovannel, Nina Hagennel, Tina Turnerrel, Dizzy Gillespie-vel, Michael Boltonnal, Cyndi Lauperrel, Chieli Minuccival, Manfred Kruggal, Gerald Veasley-vel, Lionel Cordew-val és a Special EFX-szel.



Első lemeze 1978-ban jelent meg, ezt további tizenegy hanghordozó követte.