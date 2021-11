Kultúra

Ed Sheeran is fellép a budapesti MTV EMA gálán

Ed Sheeran, az Imagine Dragons, Yungblud, Griff és a Girl in Red is fellép az idei MTV EMA gálán, amelyet november 14-én rendeznek a Budapest Sportarénában.



Az eseményt az MTV csatornáin mintegy 180 országban közvetítik a magyar fővárosból. A korábban bejelentett fellépők között szerepel Maluma, a Maneskin, Kim Petras, a OneRepublic pedig a gála előtt egy nappal, november 13-án ad koncertet a Hősök terén - olvasható a szervezők által az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményben.



Mint írták, a Grammy-díjas brit világsztár, Ed Sheeran idén öt jelölést kapott az MTV EMA-ra, köztük a legjobb előadó és a legjobb pop előadó kategóriában. Sheeran 2015-ben házigazdája és egyik fellépője volt a milánói MTV EMA-nak, de előtte, a 2014-es glasgow-i show-n is énekelt.



Napjaink egyik legsikeresebb amerikai alternatív rockcsapata, a Las Vegas-i Imagine Dragons a rapper J.I.D.-vel közös számát, az Enemy-t adja elő a Budapest Sportarénában. Az Imagine Dragons-t a legjobb rock előadó és a legjobb együttes kategóriában jelölték idén. Szintén ott lesz a showműsorban a több hangszeren játszó brit énekes-dalszerző Yungblud, akitől legújabb kislemezét, a Fleabag-et hallhatja a közönség. Az előadó a legjobb alternatív kategória egyik jelöltje.



Színpadra lép továbbá egy feltörekvő előadó, a szintén brit Griff, akit idén két kategóriában jelöltek az MTV EMA-ra, valamint az indie pop norvég csillaga, a Girl in Red, amely a Serotonin című slágert fogja előadni. A csapat, amely eddig 1,6 milliárd streamelésnél jár, két kategóriában található a jelöltek listáján.