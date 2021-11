Kultúra

Magyar díjazottak a Boszporusz Filmfesztiválon

Rainer-Micsinyei Nórát A legjobb dolgokon bőgni kell, Dietz Gusztávot pedig a Külön falka című mozifilmben nyújtott alakításáért díjazták az isztambuli Boszporusz Filmfesztiválon - közölte a Nemzeti Filmintézet (NFI) szerdán az MTI-vel.



Mint írják, mindkét alkotás az NFI Inkubátor Programjában készült és jelenleg is műsoron van a hazai mozikban.



Grosan Cristina első mozifilmjében, A legjobb dolgokon bőgni kell című alkotásban olyan harmincasokról mesél, akik egyszerre próbálnak megfelelni saját maguknak és a környezetüknek, miközben életük alapvető döntéseit sem képesek meghozni. A rendező a forgatókönyvet közösen jegyzi Rainer-Micsinyei Nórával, aki egyben a film főszereplője is, és a legjobb színésznő díját nyerte el a hétvégén a Boszporusz Filmfesztiválon.



A legjobb dolgokon bőgni kell a Laokoon Filmgroup gyártásában készült Stalter Judit producer vezetésével.



A Külön falka, Kis Hajni első mozifilm-rendezése, egy szívszorító és felemelő apa-lánya kapcsolatról szól. Az apát alakító Dietz Gusztáv egykori grappling-küzdősport világbajnok, a kislányt Horváth Zorka játssza és mindkettőjüknek a Külön falka volt az első mozifilmes kalandja. Dietz Gusztávot a legjobb színész díjával tüntette ki a Boszporusz Filmfesztivál zsűrije.



A Külön falka magyar-szlovák koprodukcióban készült a Proton Cinema gyártásában, producere Berkes Júlia és Zachar Balázs, executive producere Petrányi Viktória.



A 9. Boszporusz Filmfesztivált október utolsó hetében rendezték meg Isztambulban, a nemzetközi versenyprogramba mindössze tíz alkotás kapott meghívást, a díszvendégek között volt Carlos Reygadas mexikói rendező és az Oscar-díjas Danis Tanovic bosnyák forgatókönyvíró-rendező is.



Rainer-Micsinyei Nóra személyesen vette át a trófeát, míg Dietz Gusztáv díját Kis Hajni rendező és Zachar Balázs producer vette át a záróceremónián.