Oscar-díj - Banglades a Rehana című filmet nevezi a legjobb nemzetközi film díjára

Szaad első filmje, a Live from Dhaka a 2016-os szingapúri filmfesztiválon a legjobb rendező és a legjobb színész díját is elnyerte.

Banglades az idei cannes-i filmfesztiválon bemutatott Rehana című filmet nevezi a legjobb nemzetközi film díjára - értesült a Variety.com filmes portál.



Abdullah Mohammad Szaad filmje Rehana, egy orvosi egyetem tanára napjait kíséri, aki nagy küzdelmek árán igyekszik fenntartani a munka és a család közötti egyensúlyt, miközben tanárként, orvosként, anyaként és testvérként is helyt kell állnia.



Egy este tanúja lesz, amint egy diák sírva rohan ki egy professzor szobájából. A történtek olyan erősen hatnak rá, hogy élete lassan kicsúszik irányítása alól. Fokozatosan megszállottá válik, keresi a megtorlás lehetőségét, miközben az iskolából panasz érkezik hatéves lánya szokatlan viselkedésére.



Cannes-ban a Rehana az Un certain regard szekció versenyprogramjában szerepelt, majd vetítették Melbourne, Puszan és London filmfesztiválján is.



