A szürkemarha a középpontban a Magyarország étele szakácsversenyen

A magyar szürkemarha húsa lesz a kötelező alapanyag a Magyarország étele 2022 szakácsversenyen, amely kapcsolódik a Petőfi-emlékévhez - hangzott el az eseményről tartott szerdai sajtótájékoztatón.



"Ötödik alkalommal szervezik meg a szakácsversenyt, amely az elmúlt években fontos szakmai eseménnyé nőtte ki magát. Nemzeti identitásunk vagy Petőfiről alkotott emlékeink talán az ételek nyelvére is lefordíthatók" - mondta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériuma államtitkára a szerdai sajtótájékoztatón.



A szakácsversenyt az Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesülete szervezi, együttműködésben a felcsúti Letenyey Lajos Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskolával.



Rétvári Bence szólt arról, hogy a Magyarország étele versenyen szakácspalántáktól profi szakácsokig nagyon sokan vesznek részt.



Pleva György, a Nébih igazgatója kiemelte: a jövő évi verseny célja, hogy a kötelező alapanyagnak meghatározott, ásványi és tápanyagban gazdag magyar szürkemarha húsának fogyasztását népszerűsítsék.



"A magyar szürkemarha igazi hungarikum, egyedi termék, de ez sajnos nem jelenik meg a hétköznapi fogyasztásban. A szürkemarha a 14.-től a 19. századig igazi világmárkának számított, az 1970-es évekre azonban csaknem kipusztult, ma újra több mint kétszáz tartási helyen van állománya a szilajságáról, ellenállóképességéről ismert állatnak" - fejtette ki Pleva György.



Asztalos István, a szervező Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesületének elnöke hozzáfűzte: a versennyel arra is vállalkoztak, hogy hatvan év után új magyar ételek szülessenek.



A Magyarország étele szakácsverseny döntője 2022. március 19-én lesz, a háromfordulós rendezvény fináléjába tizenkét csapat jut.



"Petőfi Sándor kétszáz évvel ezelőtt a Kiskunságon született, ahol nemzeti jelképünk, a szarvasmarha él, amely 42 százalékban gyógynövényt fogyaszt és kiválóan alkalmas lenne arra, hogy rá építsük a gasztroturizmust. A verseny résztvevőinek 1500 forintos, megfizethető árból kell kihozniuk a szürkemarhahúst tartalmazó fő fogást" - sorolta Asztalos István.



A versenyen induló ételeknek négy fő elemet kell tartalmazniuk, közülük az egyik ragu, mártás jellegű. Szintén fő elem a Naszálytej Tarka vaj terméke, kötelező továbbá előételként egy szintén szürkemarhából készülő valamilyen húskészítmény prezentálása.



Nagy Géza, a Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztők Egyesületének elnöke elmondta, hogy a verseny egyik előírása alapján nem a nemes húsrészeket fogják használni. Hozzátette: a pörkölt és a gulyás mellett mást is szeretnének látni az asztalon, olyan ételt, amely könnyen elkészíthető és alacsony alapanyag igényű.

A verseny zsűrijének elnöke Varga Károly, a 48 étterem és a Kígyósi Csárda konyhafőnöke lesz. A sajtótájékoztatón bemutatták a verseny 32 centiméter széles hivatalos tányérját, amelyet az Alföldi Porcelán Edénygyár Zrt. készített. A Róna fantázia nevű tányéron Petőfi arcképe, a szürkemarha és a Kiskunságra jellemző gyógynövények is láthatók.