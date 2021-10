Oscar-díj

Csehország két filmet is indít az amerikai filmakadémia díjáért

Csehország két filmet is nevez Oscar-díjra: David Ondrícek Zátopek című filmjét a legjobb nemzetközi film kategóriában és Michaela Pavlátová Moje Slince Mad című animációs filmjét animáció kategóriában - adta hírül a prágai rádió honlapja.



Az Emil Zátopek, a legendás csehszlovák olimpiai bajnok távfutó életéről készült filmet az idei Karlovy Vary-i Nemzetközi Filmfesztiválon mutatták be. A négyszeres olimpiai bajnok távfutót Václav Neuzil alakítja, feleségét, a szintén olimpiai bajnok gerelyhajító Dana Zatopkovát Martha Issova. Emil Zátopek (1922-2000) 1968 után kegyvesztett lett hazájában, mert támogatta a korabeli reformpolitikát és nyíltan bírálta a Szovjetunió katonai beavatkozását a csehszlovákiai eseményekbe.



A cseh filmakadémia 13 alkotásból választotta ki nevezettjeit.



Michaela Pavlátová egész estés animációja, amely cseh-francia-szlovák koprodukcióban készült, egy cseh nőről szól, aki egy afgán férfihez megy feleségül és férjével Afganisztánba utazik. Elképzelése sincs arról, hogy mi vár rá az ázsiai országban és milyen családdal fog együtt élni. A film idén elnyerte az Annecy Fesztiválon a zsűri díját és a mexikói guadalajarai fesztivál fődíját.



Pavlátovát az amerikai filmakadémia már jelölte Oscar-díjra Speech, Speech, Speech című animációjáért. 2012-ben Tram című filmje Annecyben elnyerte a legjobb rövid animációnak járó díjat.



Az amerikai filmakadémia február 8-án jelenti be jelötjeit az Oscar-díjra, a díjátadót március 27-én rendezik Los Angelesben.