Mel Gibson is szerepel a John Wick-előzménysorozatban

A Lionsgate Televízió által megrendelt háromrészes produkció a hetvenes évekbeli ifjú Winston Scott szemszögéből mutatja be a Continental történetét. Winston veszélyes utat jár be a New York-i alvilágban, hogy megszerezze az ikonikus szállodát, a világ legveszélyesebb bűnözőinek találkozóhelyét. A deadline.com cikke szerint arról egyelőre nincs hír, hogy ki alakítja Scottot, akit a filmekben Ian McShane játszott. Gibson egy Cormac nevű karakter szerepét kapta.



Az ausztrál színész-rendező 1976 és 1983 között a The Sullivans című ausztrál tévésorozatban mutatkozott be a közönségnek. A széria alatt forgatta George Millerrel a Mad Maxet, majd Peter Weir Gallipoli és A veszélyes élet éve című filmjeit. Hollywoodban a Halálos fegyver-sorozattal futott be, két Oscar-díját pedig A rettenthetetlen című filmért kapta rendezőkét és producerként 1996-ban.



A John Wick-trilógia eddig csaknem 600 millió dolláros (186 milliárd forintos) jegybevételt hozott világszerte. A negyedik epizódot éppen most forgatják Németországban, Franciaországban és Japánban Keanu Reeves főszereplésével.



McShane korábban elmondta, hogy nem szerepel a The Continentalban, legfeljebb a hangalámondásban vesz majd részt. Valószínűleg Reeves sem játszik benne, de az elképzelhető, hogy executive producerként dolgozik majd a minisorozaton.