Kultúra

Filmet forgatnak a világűrben

Elindult kedden Bajkonurból a Nemzetközi Űrállomásra az első játékfilmes forgatócsoport a Szojuz MS-19 űrhajó fedélzetén: Julija Pereszild színésznő és Klim Sipenko rendező-producer Kihívás munkacímmel forgat filmet a világűrben. 2021.10.05 11:50 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A játékfilmben Julija Pereszild egy orvost alakít, akinek sürgősen űrhajóra kell szállnia, hogy sebészi beavatkozással megmentse egy űrhajós életét, akinek szerepét a már az űrállomáson tartózkodó Oleg Novickij játssza. A cselekményben két másik hivatásos kozmonautának, a filmesekkel utazó Anton Skaplerovnak és a már az állomáson keringő Pjotr Dubrovnak is jut szerep.



A 12 napos repülés alatt a rendezésért és a sminkért felelős Sipenkónak a kép- és hanganyagot is magának kell rögzítenie. "Kísérletet hajtunk végre. Nincs kitől tanácsot kérni. Nincs egyetlen operatőr sem, aki tanácsot tudna adni azzal kapcsolatban, hogyan kell a hajóablakon beáramló fényben dolgozni" - mondta a rendező az indítást megelőző utolsó sajtótájékoztatón.



Az űrdráma a Roszkozmosz űrvállalat, a Pervij Kanal tévécsatorna és a Yellow, Black and White stúdió koprodukciójában készül. A több hónapig tartó felkészülés alatt egy tartalék legénységet is kiképeztek a súlytalanság állapotában megvalósítandó forgatásra, Oleg Artyemjev űrhajós, Aljona Mordovina színésznő és Alekszej Dugyin operatőr személyében. A projektbe bevont kozmonauták párhuzamosan elsajátítottak néhány fogást a színjátszás alapjaiból.



Az orosz űrfilm tervét 2020 szeptemberében jelentették be, négy hónappal azt követően, hogy nyilvánossá vált a hollywoodi Mission: Impossible sorozat hasonló projektje. Tom Cruise űrrepülése azonban még várat magára.



Az orosz filmes legénységek tagjai a több évtizedes repülés előtti hagyományoknak megfelelően vasárnap megtekintették A sivatag fehér napja című, 1970-ben készült szovjet easternt.



Mindannyiuknak egy kilogrammnyi személyes tárgyat engedélyeztek magukkal vinni az űrállomásra, ahol az így is népes személyzet kényelmének javítására a Nauka modulban hétfőn üzembe helyezték az orosz szegmens második űrvécéjét. Működik még egy-egy mellékhelyiség a Zvezda és a Tranquility modulban is.



A Nemzetközi Űrállomáson a filmeseket Novickij és Dubrov mellett Mark Vande Hei, Shane Kimbrough és Megan McArthur amerikai, valamint Hoszide Akihiko japán és Thomas Pesquet francia űrhajós várja.



Pereszild és Sipenko október 17-én, Novickij társaságában, a Szojuz MSZ-18 fedélzetén tér majd vissza a Földre.