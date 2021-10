USA-Magyarország

Felavatták Kossuth Lajos mellszobrát a New York állambeli Buffalóban

Az amerikai-magyar diplomáciai kapcsolatok 100. évfordulója, valamint a közelgő október 6-i nemzeti gyásznap alkalmából ünnepélyes keretek között felavatták szombaton Kossuth Lajos mellszobrát a New York állambeli Buffalóban.



Pásztor István, Magyarország New York-i főkonzulja, B. Nagy Péter, a magyar diaszpóráért felelős különmegbízott konzul, Forgách Péter, Magyarország buffalói tiszteletbeli konzulja, továbbá James J. Maher, a Niagara Egyetem rektora közösen avatták fel az alkotást.



Magyarország New York-i Főkonzulátusának tájékoztatása szerint a Niagara Egyetem központi épülete mellett elhelyezett szobor egyrészt Kossuth Lajos 1852. május 22-én, a Niagara vízesésnél tett látogatásának állít emléket, másrészt a 19-20. században az Egyesült Államokba emigrált magyarok előtt tiszteleg.



Mint írják, Kossuth Lajos volt a második személyiség az amerikai történelemben, aki kiérdemelte "a nemzet vendége" címet. "Erőfeszítései, amelyekkel próbálta életben tartani a magyar szabadságharc eszméit, nagy hatással voltak az amerikai nemzetre is. Számos amerikai elnök, köztük Abraham Lincoln és John F. Kennedy is több alkalommal idézett tőle" - áll a közleményben.



Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával megvalósult szobor avatásán B. Nagy Péter azt mondta: "a szoborállítás kapcsán soha nem látott - államokat átívelő - összefogás valósult meg a helyi magyar közösségen belül".



James J. Mahernek Áder János köztársasági elnök a magyar-amerikai oktatási, illetve kulturális kapcsolatok fejlesztése, valamint a buffalói magyarság identitásának és kultúrájának megőrzése érdekében végzett munkája elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta. Az elismerést Pásztor István főkonzul adta át a Niagara Egyetem rektorának.