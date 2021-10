Kult

Október végén kerül a magyar mozikba a Post Mortem

Október 28-től kerül a magyar mozikba Bergendy Péter Post Mortem című kísértetfilmje, amely eddig több magyar és nemzetközi díjat is kapott.



A Post Mortem története 1918 fagyos telén játszódik. Tomás, a fiatal vándorfotós (Klem Viktor) abból próbál megélni, hogy halottak utolsó fényképét készíti el a családjuk körében - olvasható az MTI-hez elküldött tájékoztatóban.



Egy tízéves kislány (Hais Fruzsina) hívására eljut egy kis faluba, ahol szokatlanul sok munkája akad, és egyre több természetfeletti jelenséggel találkozik. A kísértetek közölni akarnak vele valamit, és ő elhatározza, hogy kideríti, mi a céljuk. De veszélyes terepen jár: minden rossz mozdulat egy új, az előzőnél is vadabb támadást vált ki.



Mint írják, a különleges hangulatú, digitális látványelemeket is felhasználó, első magyar horrorfilm számítógépes trükkjei Benyó Zoltán VFX supervisor vezetésével 10 hónapig készültek 5 számítógép-animációs stúdióban.



Hámori Dániel maszkmester a forgatás előtt fél évvel kezdte el a film speciális maszkjait megalkotni, amelyekhez igazi, deformálódott arcok és torzulások adták az ihletet.



A forgatáson minden főszereplőnek volt kaszkadőr dublőrje, ők végezték Kósa László kaszkadőrszakértő irányításával a veszélyes jeleneteket. A kaszkadőrök olyan amerikai sorozatokban és filmekben is dolgoztak, mint a Trónok harca vagy a Bosszúállók: Ultron kora.



A kísértetek és egyes halottak mozgásait az 1918-ban spanyolnáthában elhunyt Egon Schiele rajzai inspirálták, egyes halottpózokat pedig különféle műalkotások ihlették: egyebek mellett Munkácsy Mihály, Csók István vagy Francis Bacon festményei, Robert Capa ikonikus fotója és Bernini egyik szobra. A halottakat kortárs táncosok és néptáncosok alakítják.



A négy Magyar Mozgókép Díjjal kitüntetett horrorfilm főszereplői Klem Viktor és Hais Fruzsina, mellettük Schell Judit, Anger Zsolt, Hámori Gabriella, Kiss Diána Magdolna, Ladányi Andrea és Reviczky Gábor láthatóak.



A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült alkotás operatőre Nagy András, vágója Király István volt, a hangért Balázs Gábor felelt, a díszleteket Hujber Balázs, a jelmezeket Breckl János tervezte, a zenét Pacsay Attila szerezte. A forgatókönyvíró Zánkay Piros, a történet Bergendy Péter rendező és Hellebrandt Gábor kreatív producer munkája.