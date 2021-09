Kultúra

Zeneipari felmérés: a zenészek harmada felhagyhat szakmájával

A felmérésben dalszerzőket és előadókat kérdeztek arról, hogy jövedelmüket milyen mértékben sújtotta a járványhelyzet 2020-ban, és hogyan tudtak talpon maradni. 2021.09.30 04:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A zenészek harmada felhagyhat a szakmájával: minden negyedik fontolgatja, hogy ezentúl csak kedvtelésből zenéljen, további 7 százalék teljesen felhagyhat a zenéléssel - derül ki a ProArt Szövetség friss felméréséből.



A szövetség ősz végén megjelenő zeneipari jelentésének részét képező felmérés, amelyet a Hétfa Kutatóintézet készített, a zenészek helyzetét vizsgálta a járvány idején. A felmérés eredményeit szerdán hozta nyilvánosságra a szakmai szervezet.



Az MTI-hez is eljuttatott közlemény szerint a felmérésben dalszerzőket és előadókat kérdeztek arról, hogy jövedelmüket milyen mértékben sújtotta a járványhelyzet 2020-ban, és hogyan tudtak talpon maradni. A kérdőívre több mint hétszáz válasz érkezett, az összes válaszadó 80 százaléka legalább tíz éve aktív szereplője a zenei életnek.



Kiderült a felmérésből, hogy minden második zenész (47 százalék) elesett zenei bevételei 90 százalékától 2020-ban - összehasonlítva egy átlagosnak mondható korábbi évvel. A kapott válaszok alapján a zenészek számára meghirdetett állami és egyéb támogatásokban a kitöltők fele (52 százalék) egyáltalán nem részesült. Akik mégis igénybe vettek támogatást, azoknál is csak éves bevételeik átlagosan 15 százalékát tette ki az összeg. Legnagyobb arányban (21 százalék) a kisvállalkozókat támogató intézkedések - a KATA felfüggesztése, a kedvezményes hitel - révén tudtak enyhíteni anyagi nehézségeiken.



A jelentés megállapítja: a zenészek túlélését nagyban segítette, hogy a válaszadók 49 százaléka már a járvány előtt is több lábon állt, és volt valamilyen zeneiparon kívüli munkája. A nehéz időszakban a muzsikusok 68 százaléka írt új dalt, dalszöveget vagy fejezte be félkész szerzeményét. Majdnem ugyanennyien (61 százalék) készítettek új hangfelvételeket, és a kitöltők egyharmada csinált videóklipet.



A járványidőszak új jelensége volt az online koncertezés: a válaszadó zenészek 23 százaléka tartott és közvetített koncertet az interneten. A válaszadók több mint fele most úgy gondolja, hogy a járvány után egyáltalán nem tart koncertet ilyen formában az alacsonyabb bevétel miatt. Emellett a zenészek jelentős többsége gondolja úgy, hogy a személyes fellépésekhez viszonyítva sem a közönségnek, sem nekik nem nyújtott hasonló élményt ez a formátum.



A válaszadók 59 százaléka számít kevesebb bevételre 2021-ben, mint korábban, közülük minden ötödik szerint az átlagosnál "sokkal rosszabb lesz" a 2021-es év az anyagiak terén.



A ProArt Szövetség a Szerzői Jogokért alapítói a magyarországi közös jogkezelő egyesületek: az Artisjus, az EJI, a Filmjus, a Hungart és a MAHASZ. A zenészfelmérés eredménye letölthető a www.zeneipar.info oldalról.