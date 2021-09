Kultúra

Csak a zene van - Charlie Band + Tátrai Band novemberben az Arénában

Először fordul elő, hogy a Tátrai Band és a Charlie Band egy este, egy színpadon lép fel. November 6-án a Budapest Sportarénában a Csak a zene van című produkcióban a két csapat valamennyi nagy sikere elhangzik. 2021.09.21 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

"Az Olympia zenekarral a hetvenes évek első felében Észak-Afrikában és a Közel-Keleten játszottunk, ott terveztem el, hogy ha hazajövök, megkeresem Tátrai Tibuszt. 1975-ben megnéztem a Syriusban, aztán elhívtam hozzánk" - mondta a hosszú ismeretség kezdetéről Charlie (Horváth Károly) az MTI-nek.



Az énekes és a gitáros következő közös zenekara a Generál volt, három évig játszottak együtt. A Generál külföldön nagyon népszerű volt, itthon viszont alig tudtak róluk. 1979-ben Tátrai belépett a Skorpióba, Charlie visszament az Olympiába és több mint egy évtizeden át ismét külföldön zenélt.



A nyolcvanas évek végén találkoztak újra, a Tátrai Band akkor már túl volt az első lemezén. Újrakezdték a közös munkát, "tíz év alatt tíz lemezt csináltunk és a népszerűség elképesztő magaslatait éltük meg" - idézte fel Charlie.



A melodikus rockot játszó Tátrai Band a kilencvenes évek legsikeresebb hazai rockzenekara volt; az áttörés A küszöbön túl című lemez volt 1991-ben. "Már majdnem kész voltunk az anyaggal, amikor a billentyűs Pálvölgyi Géza odajött, hogy lenne még egy nóta, kicsit grandiózus a refrénje. Ez volt a New York, New York, ami a banda legnagyobb sikere lett, még a csapból is az szólt" - mondta Tátrai Tibor.



Sláger lett mások mellett a Küszöbön túl, az Utazás az ismeretlenbe, a Hajnali szél is (a zenéket Pálvölgyi és Tátrai, a szövegek többségét Kovács Tamás írta), miközben Charlie 1994-től beindította szólókarrierjét, és dzsesszes zenekarával szintén egyre-másra gyártotta a sikerdalokat: Jég dupla whiskyvel, Könnyű álmot hozzon az éj, Mindenki valakié, Nézz az ég felé. A Charlie Bandben Lerch István billentyűs és László Attila gitáros volt a zeneszerző, a szövegeket Horváth Attila írta.



"A Tátrai Bandet 1999-re kizsigerelte az állandó hajtás és a folyamatos lemezkészítési nyomás. 2009-ben újra összeálltunk, azóta időről időre színpadra lépünk, de új dalok már nem születnek" - fűzte hozzá a gitáros.



Aktív és koncertezik Charlie is, tavaly új lemezt készített Mindenen túl címmel - a bónuszdalban Tátrai Tibor gitározott.



Az áprilisról a koronavírus-járvány miatt november 6-ra halasztott esten a Papp László Budapest Sportarénában a két produkció egy-egy órás blokkot ad elő, a végén jammelés lesz.



Charlie-t László Attila (gitár), Halász János (billentyűk), Csiszár Péter (szaxofon), Lattmann Béla (basszusgitár) és Póta András (dob) kíséri, a Tátrai Bandnek a gitáros és az énekes mellett Pálvölgyi Géza (billentyűk), Solti János (dob), Horváth Kornél (ütőhangszerek), Csiszár Péter (szaxofon, billentyűk), Glaser Péter (basszusgitár), valamint Vincze Fekete Vera és Tiborcz Zsófi (vokál) a tagja.