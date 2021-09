Kultúra

Több mint ötszáz, a második világháborúban eltűnt műtárgyat nyert vissza Lengyelország

Több mint ötszáz, a második világháborúban eltűnt műtárgyat nyert vissza Lengyelország 2015 óta, más műkincsek miatt a világ tizenegy országában jelenleg több mint nyolcvan restitúciós per zajlik - közölte hétfőn a lengyel sajtó.



A cikkek a lengyel kulturális és örökségvédelmi tárca restitúciókban illetékes osztályának munkatársát, Tomasz Sliwinskit idézik, aki egy hét végi konferencián ismertette a háborús kulturális veszteségek orvoslásáról szóló aktuális adatokat.



Az eltűnt műtárgy azonosítása csak az elejét jelenti az akár több évtizeden át is húzódó visszaszolgáltatási folyamatnak, még az egyszerű ügyek is, amelyekben a másik fél együttműködő, több hónapot vehetnek igénybe a formalitások miatt - mondta el Sliwinski.



A konferencián szintén felszólaló Robert Kudelski, a háborús veszteségek szakértője elmondta: a műtárgyak utáni nyomozást a koronavírus-járvány is elősegítette, mivel gyakorivá váltak az internetes aukciók, melyeken az informatikai rendszerek segítségével könnyebben lehet azonosítani a keresett tárgyakat.



Lengyelország a második világháború utáni első években összegyűjtött adatok szerint félmillió műtárgyat veszített el, ez a szám azonban a mai művészettörténeti szempontok szerint még magasabb lehet - közölte Kudelski.



A varsói kulturális és örökségvédelmi tárca által összeállított, folyamatosan bővülő adatbázisban jelenleg mintegy 63 ezer keresett, a második háború idején eltűnt műtárgy szerepel.



Egy múlt heti rádióinterjúban Jaroslaw Sellin kulturális miniszterhelyettes elmondta: Varsó azt szeretné, ha a német hatóságok felhívnák állampolgáraikat a tulajdonukban lévő műtárgyak eredetének ellenőrzésére. "Egyesekben talán megszólalna a lelkiismeret, rájönnének, hogy bizonyos tárgyakat vissza kellene adni" - jelentette ki Sellin, hozzátéve, hogy ilyen német gesztust egyelőre nem sikerült elérni.



Nagyon jónak nevezte a miniszterhelyettes a restitúciós együttműködést az Egyesült Államokkal, nehéznek minősítette viszont az Oroszországba került tárgyak visszaszerzését. Ennek egyik okaként azt az orosz törvényt jelölte meg, mely alapján az egykori Harmadik Birodalom területéről - ahova Lengyelország egyes részeit is bekebelezték - elvitt tárgyakat nem szolgáltatják vissza az eredeti tulajdonosoknak.