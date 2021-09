Kultúra

Sokszínű színházi kínálattal várja a nézőket a szegedi MASZK Egyesület

Sokszínű színházi kínálattal, hazai és határon túli fellépőkkel, kisfesztiválokkal és koncertekkel várják a nézőket egészen október közepéig a szegedi Régi Zsinagógába - tájékoztatta a programsorozatot szervező MASZK Egyesület az MTI-t.



A 31. Thealter fesztivál pluszprogramjaként szeptemberben a Szentendrei Teátrum vendégeskedik három koprodukciós bemutatóval Szegeden. A Dennis Kelly brit író szombaton látható Árvák című, feszültséggel teli kamaradrámáját Horváth János Antal állította színpadra. Vasárnap Wolfram Lotz A nevetséges sötétség című hangjátéka nyomán íródott különleges darab szegedi vendégjátéka következik. Az előadásban Fekete Ernőt négy szerepben láthatják a nézők, partnerei a Thealter fesztivál előadásaiból íróként, rendezőként és színészként is jól ismert Fekete Ádám, valamint pályakezdő színészek - Samudovszky Adrián, Kövesi Zsombor és Rohonyi Barnabás - lesznek.



Szeptember 20-án legújabb produkciójával, Az égő házzal tér vissza Szegedre a Forte Társulat. A 20. századi japán irodalom egyik legizgalmasabb, Nyugaton is ismert alkotója, Misima Jukio négy egyfelvonásosát újrafogalmazó fizikai színházi produkciót Horváth Csaba állította színpadra.



Ugyancsak egy film, Fritz Lang 1927-es fekete-fehér némafilmje, a Metropolis inspirálta Fehér Ferenc koreográfus alkotását, melyet a Maladype Színház művészei mutatnak be szeptember 23-án. A darab egyszerre játszódik a jelenben és a jövőben; szól a nagyvárosok forgatagában élő társadalmi rétegek közötti különbségekről, valamint az emberek érzelmei és érdekei közötti válaszfalakról is.



A győri RÉV Színház legújabb, szeptember 24-én látható Világgá című produkciója a színészek improvizációiból, saját életük élményeiből és csapongó fantáziájukból született. Szereplői különböző élethelyzetű fiatal felnőttek, akiknek közös jellemzője, hogy mindannyian megrekedtek valahol.



A poprádi Divadlo Commedia Martin Kukucín novellájából készült, a világ könyörtelenségével szemben magát megvédeni képtelen szerelmes libapásztor keserédes humorral átszőtt, mégis tragikus történetével, Az alvó című előadással mutatkozik be szeptember 27-én Szegeden.



Szeptember utolsó és október első napján rendezik a Metanoia Fesztivált, amely programjai egy magyar-szerb uniós projekt részekén ingyenesen tekinthetők meg. Ismét látható lesz a Metanoia Artopédia: Jég-doktrínák - variációk a náci retorikára című előadás, ezúttal a 39. variációra kerül sor. Az előadást követően bemutatják a Metanoia Artopédia: Előkészületek. Deszkák, pallók... (2007) című előadásához készített mechanikus installációit, és a kiállítás látogatói meghallgathatják az előadás levéltári dokumentumait is.

Másnap újra elindul a mechanikus installáció, majd kerekasztal-beszélgetésre várják a Metanoia harmincéves története iránt érdeklődőket a Régi Zsinagógába. A kétnapos programsorozatot Szőke Szabolcs zeneszerző, hangszeres előadóművész és színházi alkotóművész koncertje zárja.