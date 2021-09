Műkincs

Elkezdődött a Stonehenge restaurálása

Megkezdődtek hétfőn az angliai Stonehenge restaurálási munkálatai, amelyek célja, hogy az ősi építmény az elkövetkező generációk számára is lenyűgöző élményt nyújtson.



Az erózió, az éghajlati vészhelyzet okozta szélsőséges időjárás és az 1950-es években végzett nem megfelelő javítások rányomták bélyegüket a 4500 éve álló kultikus helyre. Különösen a kör ikonikus formáját alakító nehéz, vízszintesen elhelyezett kövek szorulnak restaurálásra. Az utóbbi hatvan évben első alkalommal fogtak ilyen nagyszabású felújítási projektbe a Stonehenge-nél.



A mély repedések és lyukak kijavításához állványzatokat állítottak fel. Gondot fordítanak arra a 122-es számú kőre is, amely 1900-ban esett le, és tört össze. A munka részeként eltávolítják az 1958-ban a megerősítésére használt kemény betont, és a sokkal barátságosabb, légáteresztő mészhabarccsal helyettesítik majd.



"Úgy tűnik, mintha a kövek örökké állnának, de mint szinte minden, ezek is sérülékenyek. Ez a létfontosságú munka megvédi a Stonehenge-nek azokat a vonásait, amelyek annyira jellegzetessé teszik" - idézte a The Guardian Heather Sebire-t, az English Heritage műemlékvédelmi szervezet stonehenge-i vezető kurátorát.



Három éve egy kutatás pontosan meghatározta az építményt alkotó sarsen kövek eredetét: a wiltshire-i West Woodsból származnak. A szakértők már akkor jelezték, hogy az 50-es években alkalmazott betonhabarcs repedezett, darabok hullottak ki belőle.



Az összes kő lézerszkennelése más problémákra is rávilágított. "A szarufakövek tele vannak természetes lyukakkal, némelyik nagyon mély" - magyarázta Sebire, hozzátéve, hogy a klímaváltozás okozta szélsőséges időjárás, a nagy forróság és a szakadó eső is megviseli a köveket.



A konzerválási munkálatokat az English Heritage által megbízott Strachey Conservation szakemberei végzik, és legfeljebb két hétig tartanak. A látogatók láthatják majd a munkát.



Sebire hangsúlyozta, hogy nagyon óvatosan dolgoznak majd, igyekeznek a legjobb munkát végezni, a legmodernebb technológiával, hogy a Stonehenge még sok száz évig fennmaradjon.