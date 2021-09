Kultúra

Veterángép-találkozó és szüreti mulatság lesz szombaton Vácrátóton

Veterán járműveket és mezőgazdasági munkagépeket állítanak ki szombaton a szüreti mulatságon Vácrátóton, ahol a Nemzeti Botanikus Kert és a rendezvény helyszíne között egy Ikarus 311-es busz szállítja a látogatókat - tájékoztatta Spiegelhalter László polgármester az MTI-t.



A programok 9 órakor kezdődnek a Gárdonyi Géza Rendezvényközpont melletti területen, ahol mintegy 70 különleges, jó állapotú veterán járművet, mezőgazdasági munkagépet tekinthetnek meg az érdeklődők.



Hangsúlyozta, hogy a gyermekes családokat hagyományőrző programokkal, kézműveskedéssel, ügyességi játékokkal, népi játszóházzal várják. Lehet majd mustot préselni és az őszi mezőgazdasági munkákhoz kapcsolódó tevékenységeket - például a kukirocaháncsolást - is kipróbálhatják az érdeklődők.



Népviseleteben tartják meg a hagyományos szüreti lovas felvonulást. Lesz főzőverseny és kemencében sült finomságokkal is várják a szervezők a látogatókat.



A kisgyerekeket a Habakuk Bábszínház szórakoztatja, fellépnek a Hagyományőrző Kelevézek, színpadra lép Kovácsovics Fruzsina és zenekara, a Dance Folk és az Urban Verbunk is. A mulatságot szüreti bál zárja.



A Nemzeti Botanikus Kert elől 11 órától fél óránként egy Ikarus 311-es veterán autóbusszal szállítják az érdeklődőket a szüreti mulatság helyszínére.



A rendezvény fővédnöke Rétvári Bence, a térség országgyűlési képviselője, a rendezvény szakmai partnere a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat.