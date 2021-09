Kultúra

Napóleon egyik kalapjára lehet licitálni

A kalapról DNS-vizsgálattal bizonyították be, hogy egykor valóban a francia hadvezér és császár hordta a fején.



Uralkodása ideje alatt a császár nagyjából 120 kalapot viselt. A fejfedőket általában a Poupart & Cie cég készítette számára, darabonként mintegy 60 frankos áron. Mára nagyjából 20 kalapja maradt fenn, amelyek többségét múzeumokban őrzik.



A Bonhams árverési ház az október 27-én Londonban aukcióra bocsátott relikvia leírásában úgy fogalmazott: "ez az első olyan kalap, amelyen ott van az uralkodó DNS-e".



A kalapot egy német árverésen vásárolta jelenlegi tulajdonosa, aki csak később kezdett gyanakodni arra, hogy a jellegzetes darab esetleg Napóleoné lehetett. A kalapot alapos vizsgálatnak vetették alá, és több rajta talált hajszál genetikai elemzését is elvégezték. Így derült ki, hogy két hajszál Napóleoné lehetett.



A DNS-bizonyíték csak most került napvilágra, ezért történhetett az, hogy a kalapot előzetesen 100-150 ezer fontra értékelték. Napóleon kalapjaiért árverésen ugyanis akár 2,5 millió dollárt is megadnak a gyűjtők.



A Sotheby's aukciósház nyáron jelentette be, hogy Napóleon (1769-1821) halálának kétszázadik évfordulójára emlékezve szerveznek árverést az uralkodó emléktárgyaiból. Az aukció egyik fénypontjának szánják egy kalapjának eladását: a szakértők szerint Napóleon azt a kalapot viselte, amikor I. Sándor orosz cárral aláírta a tilsiti békeszerződést. A szeptember 15. és 22. között Párizsba meghirdetett aukción az előzetes becslés szerint 400-600 ezer euróért kelhet el.