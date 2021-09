Gyász

Meghalt Jean-Paul Belmondo

Nyolcvannyolc éves korában meghalt Jean-Paul Belmondo – közölte a világhírű francia színész ügyvédje az AFP francia hírügynökséggel.



Jean-Paul Belmondo a francia filmes újhullám legnagyobb sztárja volt a 60-as, 70-es években: az innovatív és független, felforgató filmes irányzat minden fontos rendezője, Jean-Luc Godard, Francois Truffaut és Claude Chabrol Belmondót akarták.



„Bohócnak készültem, kamaszfejjel bokszkesztyűt húztam, az orrommal felfogtam jó pár ütést, mielőtt színész lettem – mesélte néhány éve, hogy honnan indult – hiába figyelmeztetett az akadémiai tanárom, hogy ilyen arccal legfeljebb ajtónállókat játszhatok, nem tudta kedvemet szegni.” Jean-Paul Belmondo tíz évet lenyomott a színházban, mire felfigyeltek rá a filmesek.



Jean-Luc Godard Kifulladásig című filmjében nyújtott alakítása hozta meg számára az átütő sikert 1960-ban. A színész 26 éves volt ekkor.



Jean-Paul Belmondo 80 mozifilmje közül 40 a hatvanas években forgott.



Szerepválasztásai bizonyították, mennyire sokrétű színész volt, sosem riadt vissza attól, hogy teljesen eltérő karaktereket alakítson. Bár a legtöbben krimikből és thrillerekből ismerik, amelyekben bűnözőket vagy éppen zsarukat formált meg, melodrámákban is játszott, a többi között Romy Schneiderrel és Alain Delonnal.



A nyolcvanas években már kevesebb filmszerepet vállalt, és visszatért a színházhoz - számos klasszikus darabban játszott.



2001-ben egy párizsi kórházba szállították, miután sztrókot kapott. Újra meg kellett tanulnia beszélni és járni. Amint engedték neki, ismét a színpadon állt. Utolsó filmjeinek egyike volt az Egy ember és kutyája 2008-ban, amely ugyan nagy bukásnak bizonyult, de Belmondónak - saját bevallása szerint - sokat segített a felépülésben.



2010-ben a Los Angeles-i Filmkritikusok Szövetsége életműdíjjal jutalmazta őt. Egy évvel később Arany Pálmát kapott Cannes-ban. A velencei filmfesztiválon 2016-ban kapta meg az Arany Oroszlánt, és 2017-ben César díjat kapott Párizsban.



Sophie Marceau 2016-ban a mozi egyik legnagyobb hősének nevezte Belmondót, aki „az előadóművészetben és a szerelemben is igazi profi”, és aki hosszú pályafutása alatt szinte az összes nagy rendezővel együtt dolgozhatott. De Marceau szerint Belmondo nem csak a filmvásznon, hanem a színházban és családapaként is bizonyított.



Három héttel ezelőtt, a 88. születésnapján mosolygós képek készültek róla, akkor a gyerekeivel és az unokáival ünnepelt, köztük a legfiatalabb lányával, a 17 éves Stellával.