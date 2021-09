Kultúra

Mary Shelley Frankensteinjének első kiadásáért akár 300 ezer dollárt is adhatnak

Árverésre bocsátják szeptemberben New Yorkban Mary Shelley Frankenstein című regényének egy első kiadását. A könyvért akár 300 ezer dolláros (88 millió forintos) árat is megadhatnak szakértők szerint.



Az 1818-ban megjelent háromkötetes regény az eredeti kék-szürke kemény borítással eladó, ráadásul a lapok fel sincsenek vágva. A ritkaságot Theodore B. Baum hagyatékából bocsátják árverésre.



A kábeltévéipar úttörője 86 évesen augusztusban hunyt el. Irodalmi gyűjteményében megtalálható Charles Dickens Szép remények című regényének kiadói példánya, William Shakespeare Második és Negyedik fóliója, Edgar Allan Poe A hollója eredeti borításban és Walt Whitman Fűszálak című kötetének első kiadása is. A ritkaságokat a szeptember 14. és 17. között zajló online aukción lehet megvásárolni.



Az árverést szervező Christie's szakértője elmondta: Baum évtizedek alatt gyűjtötte össze a gazdag kollekciót, türelmesen kivárta, hogy az egyes kötetek, amelyek érdekelték, piacra kerüljenek. A gyűjtemény szinte minden darabja jó állapotú.



A Frankenstein első kiadása mindössze 500 példányban jelent meg. Az előszót a szerző férje, a költő Percy Shelley írta. Az első kiadásból nagyon ritkán kerül árverésre egy-egy darab, legutóbb 1985-ben lehetett licitálni egy ilyen példányra.



A Christie's aukciójának egy másik fénypontja Charles Darwin A fajok eredete című könyvének első kiadása, amely 1859-ben jelent meg. A kötetből elsőre 1250 példányt nyomtak, ezek egyikére lehet licitálni. A szakértők 150-250 ezer dollárra (44-73 millió forintra) taksálják az elérhető árat.



Shakespeare Második fóliója 1632-ben, Negyedik fóliója 1685-ben jelent meg. A korábbi 180 ezer dollárért (53 millió forintért), utóbbi 100 ezer dollárért (29 millió forintért) kelhet el a várakozások szerint.



A gyűjteményt szeptember 9. és 13. között a Christie's New York-i galériájában lehet megtekinteni - olvasható a Barrons.com hírportálon.