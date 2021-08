Gyász

Saját halottjának tekinti Csíkszentmihályi Róbert szobrászművészt az Emmi

Saját halottjának tekinti Csíkszentmihályi Róbert Kossuth-díjas éremművészt, szobrászművészt, érdemes művészt, a nemzet művészét az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi). Az alkotó 81 éves korában, csütörtökön hunyt el Szentendrén.



A tárca az MTI-hez szombaton eljuttatott közleményében azt írta: Csíkszentmihályi Róbertre pályakezdő éveiben nagy hatással voltak Borsos Miklós és Medgyessy Ferenc figurális kompozíciói. Alkotó munkásságának fő területe az emlékműszobrászat, az egyházi épületek szobrokkal való díszítése lett, ezek mellett jelentősek kisplasztikai alkotásai és éremművészete.



Kiemelték, Csíkszentmihályi Róbert itthon és külföldön is elismert művész volt. Alkotásaival Velencébe és Vatikánvárosba is eljutott. Igen termékeny alkotó volt, számos egyéni és csoportos kiállításon mérette meg alkotásait. Mind itthon, mind külföldön jeles közgyűjtemények őrzik alkotásait.



Az alkotót 2013-ban Kossuth-díjjal jutalmazták, 2014-ben a nemzet művésze címmel tüntették ki - írta az Emmi.



A Munkácsy Mihály-díjjal és kiváló művész címmel is kitüntetett Csíkszentmihályi Róbertet a Magyar Művészeti Akadémia is saját halottjának tekinti.